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Fenerbahçe'ye Göztepe'den 2 dakikada şok!

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği maçta sahasında Göztepe'ye 2-1 yenildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 20:57 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 21:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye Göztepe'den 2 dakikada şok!
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Trendyol Süper Lig 10. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe, 2-1 kazandı.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında, 45+1. dakikada Matteo Guendouzi'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına üstün girdi.

Tümü
İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Göztepe, 76. dakikada Sinclair Armstrong'un golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Bu golden yalnızca 2 dakika sonra, 78. dakikada Andre Henrique sahneye çıktı ve Göztepe'yi 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Göztepe, Fenerbahçe deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Dirk Kuyt yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe, bu mağlubiyetle 16 puanda kaldı.

Son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Göztepe ise üst üste dördüncü galibiyetini alarak puanını 15'e yükseltti.

SIRADAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Avrupa'daki bir sonraki maçında 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te Liverpool'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele, sarı-lacivertlilerin Avrupa sınavı olacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında ise 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY İLE PUAN FARKI 9'A ÇIKTI

Göztepe karşısında sahasında mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 10. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler, zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

FENERBAHÇE SON 5 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Göztepe karşısında sahasında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, son haftalardaki kötü gidişatını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, tüm kulvarlarda oynadığı son 5 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte Aston Villa'ya 6-0, Galatasaray ve Göztepe'ye ise 2-1'lik skorlarla mağlup olan Fenerbahçe, Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin tek galibiyeti ise Alanyaspor karşısında aldığı 3-0'lık sonuç oldu.

MİLLİ ARAYA KADAR 2 MAÇ

Fenerbahçe, milli araya kadar iki karşılaşmaya daha çıkacak. Sarı-lacivertliler, 4 Kasım'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek. Dirk Kuyt yönetimindeki ekip, Süper Lig'in 11. haftasında ise 8 Kasım'da deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE'DE GEÇEN SEZONA GÖRE DİKKAT ÇEKEN TABLO

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 10 maçın 4'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, geçen sezonun tamamında ise yalnızca 2 yenilgi yaşamıştı.

GÖZTEPE'DEN 53 YIL SONRA BİR İLK

İstanbul deplasmanında çıktığı son iki Süper Lig maçında Eyüpspor'u 4-0, Fenerbahçe'yi ise 2-1 mağlup eden Göztepe, önemli bir başarıya imza attı.

İzmir temsilcisi, İstanbul'da aynı sezonda üst üste iki deplasman galibiyeti aldığı son seriyi Ekim 1972-Şubat 1973 döneminde yakalamıştı. Göztepe, böylece 53 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.

KADIKÖY'DE "İSTİFA" SESLERİ

Karşılaşmanın son bölümünde Fenerbahçe tribünlerinden yönetime tepki geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Göztepe karşısında alınan mağlubiyetin ardından "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMIYOR

Fenerbahçe, bu sezon öne geçtiği müsabakalarda önemli puan kayıpları yaşadı.

Sarı-lacivertliler, ligdeki 3 karşılaşmada, üstünlüğünü koruyamadığı gibi sahadan puansız ayrıldı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe maçlarında öne geçmesine karşın sahadan 2-1'lik mağlubiyetlerle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2-0 öne geçtiği müsabakada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalmıştı.

SON 3 MAÇTA KALESİNDE 2'ŞER GOL GÖRDÜ

Fenerbahçe, son 3 resmi maçında kalesinde ikişer gol gördü.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte evinde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalırken, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildi. Fenerbahçe son olarak Göztepe'ye evinde aynı skorla mağlup oldu.

GUENDOUZI'NİN 2. GOLÜ

Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, bu sezon 2. golünü kaydetti.

İlk golünü 8-0 kazanılan Eyüpspor karşısında kaydeden tecrübeli oyuncu, 45+1. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.



KEREM'DEN TARAFTARA TEPKİ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, maç içinde taraftarla gerginlik yaşadı.

Müsabakanın 52. dakikasında yaşanan bir pozisyonda şutu etkisiz kalan oyuncuya taraftar tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından Kerem de taraftara karşılığında hareket yaptı.

Lukaku ise tribünlerden takım arkadaşı için destek istedi. Ancak taraftarların tepkisi daha sonra da birkaç pozisyonda devam etti. Kerem'in 71. dakikasında direkten dışarı giden şutunun ardından ise taraftardan tecrübeli oyuncuya destek geldi.

Kerem, 83. dakikada oyundan alınırken tribünlerden yeniden ıslık sesi yükseldi.



MERT MÜLDÜR 46 GÜN SONRA SAHADA

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, 46 gün sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Son olarak ligde 14 Eylül'de oynanan Gaziantep FK maçında forma giyen Mert, 1 hafta sonra ameliyat edilmişti.

Sağlığına kavuşan oyuncu, Göztepe karşısında 65. dakikada Nelson Semedo'nun yerine oyuna dahil edildi.




KUYT'TAN DERBİYE GÖRE 2 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, son oynadıkları Galatasaray derbisine göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Chobani Stadı'ndaki müsabakada Galatasaray maçına ilk 11'de çıkan Archie Brown'u cezası, Mason Greenwood'u ise hastalığı nedeniyle görevlendiremedi.

Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Kojo Oppong ile Kerem Aktükroğlu'nu ilk 11'de oynattı.

Kuyt, Göztepe karşısında kalede Ederson Moraes'e görev verirken, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda yine N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi forma giyerken, hücum hattında Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Kuyt, santrforda ise Romelu Lukaku'ya şans verdi.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Dorgeles Nene ve Vedat Muric ise yedek soyundu.

KUYT İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'ye sezon başında yardımcı antrenör olarak katılan Dirk Kuyt, teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından takımın başında ilk maçına çıktı.

Hollandalı çalıştırıcı, Göztepe karşısında sarı-lacivertlilerin başında ilk kez yer aldı.

GREENWOOD KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood, Göztepe maçında kadroda yer almadı.

Greenwood, gribal enfeksiyon sebebiyle kadroya alınmadı.

Genç hücumcunun riske edilmediği ve Liverpool maçına yetiştirilmek istendiği açıklandı.

OPPONG İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan 22 yaşındaki oyuncu, 3 lig 1 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu.



4 EKSİK

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, maçta forma giyemedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza verilen Archie Brown ile gribal enfeksiyon yaşayan Mason Greenwood'da kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE, ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINI AĞIRLADI

Fenerbahçe Kulübü, şehit ve gazi çocukları Göztepe maçında statta ağırladı.

Sarı-lacivertliler, 20 kişilik şehit ve gazi çocuklarından oluşan kafileyi kulüpte misafir etti.

Fenerbahçeli yöneticiler, çocuklara sarı-lacivertli forma hediye ederken, formalarını giyen çocuklar maçı tribünde izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzun pasında Sundberg'in sektirdiği top Lukaku'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Arda, meşin yuvarlağı kontrol etti.
9. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Lukaku ile paslaşarak sağdan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın çaprazdan vuruşunda kaleci Arda, gole engel oldu.
19. dakikada Guendouzi'den topu kapan Juan, soldan atağa katılan Janderson'a pasını aktardı. Soldan ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Ederson ayaklarıyla topu kornere yolladı.
31. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ıskaladı.
35. dakikada kendi sahasında topu kapan Arda Okan Kurtulan, sağdan rakip ceza sahasına girip Janderson'a ortaladı. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Antunes'i topla buluşturdu. Antunes'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.
44. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Antunes penaltı noktası üzerine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Bokele'nin kafa vuruşunda Ederson son anda topu kornere tokatladı.
45+1. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Levent Mercan'ın pasında topla buluşan Lukaku, ceza yayı üzerindeki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada Ederson'un hatalı pasında topu alan Arda Okan Kurtulan, kale sahası içindeki Juan'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ederson gole izin vermedi.
64. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, kale sahasına hareketlenen Lukaku'ya yerden gönderdi. Bu futbolcu yakın mesafeden meşin yuvarlağı ıska geçti.
69. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Antunes ön direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Juan'ın kafayla müdehalesi sonrası arka direğe hareketlenen Miroshi, yakın mesafeden topa dokunamadı.
71. dakikada Levent'in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı Lukaku'ya aktarmak istedi. Savunmadan dönen topu tekrar alan Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktası üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.
76. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan uzun topu uzaklaştırmak isteyen Guendouzi'nin ters vuruşunda Armstrong, Skriniar'ı müdehalesine rağmen geçerek topu kaptı. Ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden şutunda top, köşeden ağlarla buluştu: 1-1.
78. dakikada Göztepe öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Anjorin'in ön direğe ortaladığı topa yüklesen Henrique, meşin yuvarlağı köşeden filelere yolladı: 1-2.
Karşılaşma Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: Chobani
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal
Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 65 Mert Müldür), Skriniar, Oppong (Dk. 84 Yiğit Efe Demir), Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Oğuz Aydın (Dk. 84 Nene), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Muric), Lukaku
Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Sundberg, Bokele, Akonnor, Rhaldney (Dk. 90+2 Efkan Bekiroğlu), Miroshi (Dk. 90+2 Allan), Antunes (Dk. 74 Anjorin), Janderson (Dk. 65 Henrique), Juan (Dk. 74 Armstrong)
Goller: Dk. 45+1 Guendouzi (Fenerbahçe), Dk. 76 Armstrong, Dk. 78 Henrique (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 3 Kante, Dk. 42 Semedo (Fenerbahçe), Dk. 39 Antunes, Dk. 47 Akonnor, Dk. 89 Taha Altıkardeş, Dk. 90+4 Efkan Bekiroğlu (Göztepe)

 

 
 


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