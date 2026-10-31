Fenerbahçe'nin savunmasında alarm!

Trendyol Süper Lig'de Göztepe'ye sahasında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, son dönemde savunmada yaşadığı sorunlarla gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, oynadığı son üç resmi karşılaşmanın tamamında kalesinde ikişer gol gördü.
SON 3 MAÇTA 6 GOL YEDİ
Fenerbahçe, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Ardından deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, son olarak Göztepe karşısında da aynı skorla sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Fenerbahçe böylece son üç resmi maçında toplam 6 golü kalesinde gördü.
SON 3 MAÇTA 6 GOL YEDİ
Fenerbahçe, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Ardından deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, son olarak Göztepe karşısında da aynı skorla sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Fenerbahçe böylece son üç resmi maçında toplam 6 golü kalesinde gördü.