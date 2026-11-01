İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Aston Villa, sahasında Fulham'ı konuk etti. Ev sahibi ekibin öne geçtiği karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
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ASTON VILLA PENALTIDAN YARARLANAMADI!
Karşılaşmanın 14. dakikasında hakem Samuel Barrott, VAR incelemesinin ardından Aston Villa lehine penaltı kararı verdi.
Penaltı atışında topun başına geçen John McGinn, yaptığı vuruşta üst direği geçemedi ve Aston Villa önemli bir fırsattan yararlanamadı.
NICOLAS JACKSON PERDEYİ AÇTI!
Mücadelenin 39. dakikasında Aston Villa öne geçti.
Bireysel çabasıyla ceza sahasında pozisyon yaratan Nicolas Jackson, sağ alt köşeye yaptığı vuruşla kaleci Bernd Leno'yu mağlup etti ve takımını 1-0 öne taşıdı.
İlk yarı Aston Villa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
KENDİ KALESİNE ATTI, SKOR EŞİTLENDİ!
Karşılaşmanın 64. dakikasında Zion Suzuki, topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 1-1'e geldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Aston Villa ile Fulham sahadan birer puanla ayrıldı.
ASTON VILLA'NIN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ!
Bu sonuçla Aston Villa'nın Premier Lig'deki iki maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Ev sahibi ekip, puanını 12'ye yükselterek 9. sırada yer aldı.
Fulham ise 9 puanla 15. sırada kaldı.
Aston Villa, Premier Lig'in 10. haftasında deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
Fulham ise sahasında Newcastle United'ı konuk edecek.
Aston Villa, Fulham'a takıldı! Galibiyet serisi sona erdi
Premier Lig'in 9. haftasında Aston Villa, sahasında Fulham ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Aston Villa, sahasında Fulham'ı konuk etti. Ev sahibi ekibin öne geçtiği karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
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ASTON VILLA PENALTIDAN YARARLANAMADI!
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