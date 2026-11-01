Barcelona'dan Alaves'e 6 gollü şov!

23. dakikada Fermin Lopez farkı ikiye çıkarırken,
Raphinha gol perdesini açtı! ⚽ https://t.co/GAMsuJKPM8
— Sporxtv (@sporxtv) October 31, 2026
41. dakikada Raphinha kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Fermín López'in golüyle Barcelona durumu 2-0'a getirdi! ⚽ https://t.co/Ri1zxFES50
— Sporxtv (@sporxtv) October 31, 2026
Katalan ekibi, 45+1. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.
Barcelona, ilk yarıda fişi çekti! 😮💨 https://t.co/dvyB3vEWUp
— Sporxtv (@sporxtv) October 31, 2026
BARCELONA'DAN İKİNCİ YARIDA DA GOL ŞOVU
Lamine Yamal, ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla farkı 4'e çıkardı! 🔥🤯 https://t.co/eooL17aeYz
— Sporxtv (@sporxtv) October 31, 2026
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Barcelona, 64. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle farkı beşe çıkardı.
81. dakikada Anthony Gordon sahneye çıkarak skoru 6-0'a getirdi.
Barcelona, Lamine Yamal'ın golüyle farkı 5'e çıkardı! 🔥 https://t.co/Ektero1DPO
— Sporxtv (@sporxtv) October 31, 2026
Alaves, 84. dakikada Mariano Diaz'ın golüyle farkı beşe indirdi.
Anthony Gordon oyuna yeni girdi, farkı 6'ya yükseltti! ⚽ https://t.co/VZnBarA3Mf
— Sporxtv (@sporxtv) October 31, 2026
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona, sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Mariano Diaz'ın golüyle Alaves farkı 5'e indirdi! ⚽ https://t.co/S3O45ysJFK
— Sporxtv (@sporxtv) October 31, 2026
BARCELONA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla Barcelona puanını 30'a yükselterek LaLiga'daki liderliğini sürdürdü. Alaves ise 12 puanda kaldı.