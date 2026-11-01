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Barcelona'dan Alaves'e 6 gollü şov!

La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, sahasında Alaves'i 6-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 00:58
Fotoğraf: Imago
Barcelona'dan Alaves'e 6 gollü şov!
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La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, Spotify Camp Nou'da Alaves'i konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, 8. dakikada Raphinha'nın golüyle öne geçti.

23. dakikada Fermin Lopez farkı ikiye çıkarırken,

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41. dakikada Raphinha kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Katalan ekibi, 45+1. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

BARCELONA'DAN İKİNCİ YARIDA DA GOL ŞOVU

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Barcelona, 64. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle farkı beşe çıkardı.

81. dakikada Anthony Gordon sahneye çıkarak skoru 6-0'a getirdi.

Alaves, 84. dakikada Mariano Diaz'ın golüyle farkı beşe indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona, sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı. 

BARCELONA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Barcelona puanını 30'a yükselterek LaLiga'daki liderliğini sürdürdü. Alaves ise 12 puanda kaldı.

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