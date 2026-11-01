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Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında kötü seriyi bitirmek istiyor!

Trendyol Süper Lig'de iç sahada oynadığı 5 maçın tamamını kazanan Beşiktaş, deplasmanda ise 4 karşılaşmada yalnızca 3 puan toplayabildi. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında dış sahadaki kötü gidişatına son vermeyi hedefliyor.

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calendar 01 Kasım 2026 11:48
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında kötü seriyi bitirmek istiyor!
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.

Ligde 9 maçta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, topladığı 18 puanla zirve takibini sürdürüyor.

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BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA ZORLANIYOR!

Bu sezon taraftarı önünde oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanan Beşiktaş, deplasmanda aynı başarıyı gösteremedi.

Siyah-beyazlı ekip, dış sahada çıktığı 4 müsabakada yalnızca 1 galibiyet elde ederken 3 kez mağlup oldu.

Deplasmandaki tek galibiyetini Fenerbahçe karşısında alan Beşiktaş, Alanyaspor, Amedspor ve Trabzonspor'a konuk olduğu mücadelelerden puansız ayrıldı.

18 PUANIN 15'İ DOLMABAHÇE'DE

Beşiktaş, Süper Lig'de topladığı 18 puanın 15'ini iç sahada elde etti.

Siyah-beyazlılar, böylece puanlarının yüzde 83,3'ünü taraftarı önünde kazandı.

Dolmabahçe'de oynadığı karşılaşmalarda 14 gol atıp kalesinde yalnızca 3 gol gören Beşiktaş, deplasmanda ise 4 gol kaydederken 7 gol yedi.

İç sahada maç başına 2,8 gol ortalaması yakalayan siyah-beyazlıların deplasmandaki gol ortalaması ise 1'de kaldı.

KASIMPAŞA EVİNDE KAYBETMEDİ

Beşiktaş'ın rakibi Kasımpaşa ise bu sezon sahasında oynadığı 4 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Lacivert-beyazlı ekip, iç sahada 1 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 6 puan topladı.

BEŞİKTAŞ'TA KÖKÇÜ YOK, MIRETTI BELİRSİZ

Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden kaptan Orkun Kökçü, Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.

Fabio Miretti'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

Öte yandan Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

İKİ TAKIM 47. KEZ KARŞILAŞACAK!

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 46 lig maçında Beşiktaş 27 galibiyet elde ederken Kasımpaşa 11 kez sahadan galip ayrıldı.

Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

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