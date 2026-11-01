Kerem Aktürkoğlu'nun Göztepe maçındaki istatistiği şaşırttı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sonuçla lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde, Kerem Aktürkoğlu'nun performansı gündeme geldi.
Karşılaşmayı yayıncı kuruluş beIN Sports'ta değerlendiren Uğur Meleke, milli futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir istatistik paylaştı.
"40 DAKİKADA TEK BİR İSABETLİ PASI YOK!"
Kerem Aktürkoğlu'nun ikinci yarıdaki performansını değerlendiren Uğur Meleke, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle de bir tane oyuncu, Kerem Aktürkoğlu'nun performansına bakmak durumundayız. Kerem Aktürkoğlu şu anda görüntüde ikinci yarıya bir faul alarak başladı aslında. Sonra etkili iki tane de pozisyonu var. Bir tane şutu var direkten dönen, bir tane cılız vuruşu var ama onun dışında belki inanmayacaksınız ikinci yarıda 40 dakika oyunda kaldı, tek bir isabetli pası yok. İki pası var, ikisi de isabetsiz."
"KOCA BİR 40 DAKİKAYI BÖYLE BİTİRDİ!"
Milli futbolcunun gol pozisyonlarına girmesine rağmen pas istatistiğinin dikkat çekici olduğunu belirten Meleke, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir oyuncu koca bir 40 dakikayı, evet gol pozisyonlarına girdi, bir tane direkten döneni var, bir tane cılız vuruşu var, bir tane kafa denemesi var ama koca bir 40 dakikayı tek bir isabetli pas yapamadan bitirdi Kerem Aktürkoğlu."
KEREM AKTÜRKOĞLU'NA TARAFTAR TEPKİSİ!
Göztepe karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 83 dakika sahada kaldı.
Milli futbolcu, maç sırasında bir pozisyonun ardından kendisini protesto eden taraftarlarla tartışma yaşadı.
Kerem Aktürkoğlu, oyundan alındığı sırada da tribünlerden yoğun tepki gördü.
Karşılaşmayı yayıncı kuruluş beIN Sports'ta değerlendiren Uğur Meleke, milli futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir istatistik paylaştı.
"40 DAKİKADA TEK BİR İSABETLİ PASI YOK!"
Kerem Aktürkoğlu'nun ikinci yarıdaki performansını değerlendiren Uğur Meleke, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle de bir tane oyuncu, Kerem Aktürkoğlu'nun performansına bakmak durumundayız. Kerem Aktürkoğlu şu anda görüntüde ikinci yarıya bir faul alarak başladı aslında. Sonra etkili iki tane de pozisyonu var. Bir tane şutu var direkten dönen, bir tane cılız vuruşu var ama onun dışında belki inanmayacaksınız ikinci yarıda 40 dakika oyunda kaldı, tek bir isabetli pası yok. İki pası var, ikisi de isabetsiz."
"KOCA BİR 40 DAKİKAYI BÖYLE BİTİRDİ!"
Milli futbolcunun gol pozisyonlarına girmesine rağmen pas istatistiğinin dikkat çekici olduğunu belirten Meleke, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir oyuncu koca bir 40 dakikayı, evet gol pozisyonlarına girdi, bir tane direkten döneni var, bir tane cılız vuruşu var, bir tane kafa denemesi var ama koca bir 40 dakikayı tek bir isabetli pas yapamadan bitirdi Kerem Aktürkoğlu."
KEREM AKTÜRKOĞLU'NA TARAFTAR TEPKİSİ!
Göztepe karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 83 dakika sahada kaldı.
Milli futbolcu, maç sırasında bir pozisyonun ardından kendisini protesto eden taraftarlarla tartışma yaşadı.
Kerem Aktürkoğlu, oyundan alındığı sırada da tribünlerden yoğun tepki gördü.