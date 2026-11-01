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Rafael Leao yöneticileri etkiledi: "Bu daha fragman"

Konyaspor karşısındaki performansı ve ilk golüyle beğeni toplayan Rafael Leao, Galatasaray yönetimini de etkiledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 10:52
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Rafael Leao yöneticileri etkiledi: 'Bu daha fragman'
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Rafael Leao
Rafael Leao
Galatasaray
Konyaspor maçındaki futboluyla beğeni toplayan Rafael Leao, performansıyla sarı-kırmızılı yöneticileri de etkiledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray forması altında ilk golünü penaltıdan atan Portekizli futbolcu, maçın en iyileri arasında kendini gösterdi.

"GERÇEK PERFORMANSI DEĞİL"

Sarı kırmızılı idareciler, karşılaşmanın ardından yaptıkları değerlendirmelerde Rafel Leao için, "Bu daha Leao'nun gerçek performansı değil" yorumunda birleşti.

"BU DAHA FRAGMAN"

Yıldız futbolcunun ilerleyen haftalarda çok daha iyi bir seviyeye ulaşacağı görüşü öne çıkarken, "Bu daha fragman. Leao'nun yüzde 30'unu izliyoruz. Daha iyi maçları olacak" değerlendirmesinin yapıldığı belirtildi.

Goldeki ayrıntı Galatasaray'da Leao'nun takım içerisinde kısa sürede kabul gördüğü de Konyaspor karşılaşmasında ortaya çıktı.

Galatasaray'ın golcüsü Osimhen'in penaltıyı kullanması için topu Portekizli yıldıza bırakması ve golün ardından takım halinde yaşanan sevinç, sarı-kırmızılı camiada olumlu bir mesaj olarak değerlendirildi.



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