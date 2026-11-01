Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'ın verdiği kritik kararlar, beIN Trio programında masaya yatırıldı.
Eski hakemler Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel, özellikle Nelson Semedo'nun Juan'a müdahalesinde gösterilen sarı kart konusunda farklı değerlendirmelerde bulundu.
SEMEDO'NUN POZİSYONUNDA KIRMIZI KART TARTIŞMASI!
Karşılaşmanın 42. dakikasında Nelson Semedo'nun Juan'a yaptığı faulde sarı kart gösterilmesi, programın en çok tartışılan pozisyonlarından biri oldu.
Bülent Yıldırım, pozisyonun yoruma açık olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Şu resme bakıp bariz gol şansı diyene saygı duyarım. Fotoğrafik olarak bariz gol şansı unsurlarını içeriyor çünkü. Ancak topun yönüyle birlikte ikisini bir arada değerlendirdiğim zaman hakemin kararını destekleyecek unsurlar da var. Bu yüzde yüz bir bariz gol şansı değil. Sınırda bir pozisyon. 'Kırmızı' diyenlere saygı duyarım ancak oyunun akışıyla beraber bu resmin geneline baktığımda ben sarı kartın desteklenebilir nitelikte olduğunu değerlendiriyorum."
"BENİM İÇİN EN DOĞRU KARAR KIRMIZI KART OLURDU!"
Seçim Demirel ise Semedo'nun müdahalesinde kırmızı kartın daha doğru olacağını savundu.
Demirel, pozisyona ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Kesinlikle subjektif bir karar. Hem sarı kart hem kırmızı kart kararı desteklenir burada. Saha kararı zaten yüzde yüz desteklenir. VAR'ın karışmaması da çok normal bu pozisyona. Ben şu pozisyonu gördüğümde Skriniar'ın oraya yetişme şansının çok zor olduğunu düşünüyorum. Burada kırmızılı oyuncu topu aldığında çok rahat bir şekilde kaleye doğru yönelecek ve bariz gol şansı oluşacak. Fakat benim için en doğru karar burada kırmızı kart olurdu. Ama tamamen subjektif olduğu için de her karara saygı duyuyorum."
BOKELE'NİN ELLE OYNAMASINDA KART GEREKİR MİYDİ?
Karşılaşmanın 2. dakikasında Bokele'nin faul beklediği pozisyonun ardından topa eliyle müdahale etmesi de değerlendirildi.
Bülent Yıldırım, pozisyon hakkında şunları söyledi:
"Bokele, Oğuz'un şarjını hissettiği anda faul ihtimalini düşünüp faul almak için yere düştü. Ardından elle oynadı. Elle oynadığı enstantene de taç çizgisine çok yakın. Bu elle teması umut vadeden bir atağı engellemek maksadıyla yapmadı, faul alıp hücumu bitirmek istiyordu. Burada bir kasıt olmadığı kanaatindeyim. Sadece elle oynama kararının yeterli olduğunu değerlendiriyorum."
Seçim Demirel de pozisyonun sarı kart gerektirmediğini ifade etti:
"Ben de bir sarı kart hiç düşünmedim burada. Çünkü herhangi bir umut vadeden ataktan bahsedemeyiz."
AKONNOR'UN KEREM'E MÜDAHALESİ DOĞRU MU?
Karşılaşmanın 47. dakikasında Akonnor'un Kerem'e yaptığı müdahalede gösterilen sarı kart da Trio ekibi tarafından değerlendirildi.
Seçim Demirel, pozisyonda kırmızı kartı düşünmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Çünkü burada bariz gol şansı kriterlerinden oturmayan birkaç şey var. Mesela topun yönü, hem savunma hem hücum oyuncularının konumu. Buradaki sarı kart kararını tamamen doğru buluyorum. Hiçbir şekilde kırmızı kartı hiç düşünmedim."
Bülent Yıldırım ise hakemin doğru karar verdiğini savundu:
"Aynı gerekçelerle burada kırmızı kart çağrışımı bende hiç olmadı. Çünkü çalım aşamasında top içeriye doğru. Arkada bir oyuncu var ve müdahale şansı yüksek. Atağın yönü, hücum ve savunma oyuncularının konumunu değerlendirdiğimde burada bir bariz gol şansı engellemesi olmadığını, bunun sadece umut vadeden atağın engellenmesi olduğunu, hakemin yerinin harika olduğunu, yanılmadan doğru bir sarı kart vermiş olduğunu değerlendirdim."
Eski hakemler Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel, özellikle Nelson Semedo'nun Juan'a müdahalesinde gösterilen sarı kart konusunda farklı değerlendirmelerde bulundu.
SEMEDO'NUN POZİSYONUNDA KIRMIZI KART TARTIŞMASI!
Karşılaşmanın 42. dakikasında Nelson Semedo'nun Juan'a yaptığı faulde sarı kart gösterilmesi, programın en çok tartışılan pozisyonlarından biri oldu.
Bülent Yıldırım, pozisyonun yoruma açık olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Şu resme bakıp bariz gol şansı diyene saygı duyarım. Fotoğrafik olarak bariz gol şansı unsurlarını içeriyor çünkü. Ancak topun yönüyle birlikte ikisini bir arada değerlendirdiğim zaman hakemin kararını destekleyecek unsurlar da var. Bu yüzde yüz bir bariz gol şansı değil. Sınırda bir pozisyon. 'Kırmızı' diyenlere saygı duyarım ancak oyunun akışıyla beraber bu resmin geneline baktığımda ben sarı kartın desteklenebilir nitelikte olduğunu değerlendiriyorum."
"BENİM İÇİN EN DOĞRU KARAR KIRMIZI KART OLURDU!"
Seçim Demirel ise Semedo'nun müdahalesinde kırmızı kartın daha doğru olacağını savundu.
Demirel, pozisyona ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Kesinlikle subjektif bir karar. Hem sarı kart hem kırmızı kart kararı desteklenir burada. Saha kararı zaten yüzde yüz desteklenir. VAR'ın karışmaması da çok normal bu pozisyona. Ben şu pozisyonu gördüğümde Skriniar'ın oraya yetişme şansının çok zor olduğunu düşünüyorum. Burada kırmızılı oyuncu topu aldığında çok rahat bir şekilde kaleye doğru yönelecek ve bariz gol şansı oluşacak. Fakat benim için en doğru karar burada kırmızı kart olurdu. Ama tamamen subjektif olduğu için de her karara saygı duyuyorum."
BOKELE'NİN ELLE OYNAMASINDA KART GEREKİR MİYDİ?
Karşılaşmanın 2. dakikasında Bokele'nin faul beklediği pozisyonun ardından topa eliyle müdahale etmesi de değerlendirildi.
Bülent Yıldırım, pozisyon hakkında şunları söyledi:
"Bokele, Oğuz'un şarjını hissettiği anda faul ihtimalini düşünüp faul almak için yere düştü. Ardından elle oynadı. Elle oynadığı enstantene de taç çizgisine çok yakın. Bu elle teması umut vadeden bir atağı engellemek maksadıyla yapmadı, faul alıp hücumu bitirmek istiyordu. Burada bir kasıt olmadığı kanaatindeyim. Sadece elle oynama kararının yeterli olduğunu değerlendiriyorum."
Seçim Demirel de pozisyonun sarı kart gerektirmediğini ifade etti:
"Ben de bir sarı kart hiç düşünmedim burada. Çünkü herhangi bir umut vadeden ataktan bahsedemeyiz."
AKONNOR'UN KEREM'E MÜDAHALESİ DOĞRU MU?
Karşılaşmanın 47. dakikasında Akonnor'un Kerem'e yaptığı müdahalede gösterilen sarı kart da Trio ekibi tarafından değerlendirildi.
Seçim Demirel, pozisyonda kırmızı kartı düşünmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Çünkü burada bariz gol şansı kriterlerinden oturmayan birkaç şey var. Mesela topun yönü, hem savunma hem hücum oyuncularının konumu. Buradaki sarı kart kararını tamamen doğru buluyorum. Hiçbir şekilde kırmızı kartı hiç düşünmedim."
Bülent Yıldırım ise hakemin doğru karar verdiğini savundu:
"Aynı gerekçelerle burada kırmızı kart çağrışımı bende hiç olmadı. Çünkü çalım aşamasında top içeriye doğru. Arkada bir oyuncu var ve müdahale şansı yüksek. Atağın yönü, hücum ve savunma oyuncularının konumunu değerlendirdiğimde burada bir bariz gol şansı engellemesi olmadığını, bunun sadece umut vadeden atağın engellenmesi olduğunu, hakemin yerinin harika olduğunu, yanılmadan doğru bir sarı kart vermiş olduğunu değerlendirdim."