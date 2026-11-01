Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in gözü Kasımpaşa maçında!

Beşiktaş'ın sezon başında Juventus'tan kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasına odaklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezona etkili bir başlangıç yapan 26 yaşındaki Sırp santrfor, son 3 karşılaşmada yaşadığı gol suskunluğunu Kasımpaşa deplasmanında bitirmek istiyor.
3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR!
Dusan Vlahovic, ilk 11'de sahaya çıktığı Trabzonspor, Crystal Palace ve Başakşehir karşılaşmalarında gol sevinci yaşayamadı.
Sırp futbolcu, Kasımpaşa karşısında fileleri havalandırarak yeniden golle buluşmayı hedefliyor.
SON GOLÜ KOCAELİSPOR'A!
Vlahovic, daha önce Çorum FK karşılaşmasında hat-trick yaparken Fenerbahçe derbisi ve Amedspor mücadelesinde de gol kaydetmişti.
26 yaşındaki santrfor, son golünü Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'a penaltıdan atmıştı.
7 GOLE DOĞRUDAN KATKI!
Beşiktaş'ın Sırp golcüsü, bu sezon gösterdiği performansla takımının hücum hattındaki önemli isimlerinden biri oldu.
Dusan Vlahovic, 6 gol ve 1 asistle toplam 7 gole doğrudan katkı sağladı.
3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR!
Dusan Vlahovic, ilk 11'de sahaya çıktığı Trabzonspor, Crystal Palace ve Başakşehir karşılaşmalarında gol sevinci yaşayamadı.
Sırp futbolcu, Kasımpaşa karşısında fileleri havalandırarak yeniden golle buluşmayı hedefliyor.
SON GOLÜ KOCAELİSPOR'A!
Vlahovic, daha önce Çorum FK karşılaşmasında hat-trick yaparken Fenerbahçe derbisi ve Amedspor mücadelesinde de gol kaydetmişti.
26 yaşındaki santrfor, son golünü Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'a penaltıdan atmıştı.
7 GOLE DOĞRUDAN KATKI!
Beşiktaş'ın Sırp golcüsü, bu sezon gösterdiği performansla takımının hücum hattındaki önemli isimlerinden biri oldu.
Dusan Vlahovic, 6 gol ve 1 asistle toplam 7 gole doğrudan katkı sağladı.