Vincenzo Italiano: 'Artık seri istiyorum'

Beşiktaş'ın hocası Vincenzo Italiano takımını uyardı. İtalyan çalıştırıcı, puan kaybı istemiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şampiyonluk yarışında hata istemeyen Italiano, oyuncularından galibiyet bekliyor. Deneyimli teknik adam, seri yakalamak istiyor. Bu doğrultuda takımına önemli mesajlar verdi. Kasımpaşa maçının kazanılmasını özellikle istedi.
Edinilen bilgilere göre Italiano, oyuncularına şu sözlerle seslendi:
"Artık puan kaybı istemiyorum. Bir galibiyet serisi yakalamak istiyorum. İçeride ve dışarıda puan kaybetmemeliyiz. Kasımpaşa maçını mutlaka kazanalım. Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Herkesin elinden geleni yaptığını biliyorum. Söylediklerimi kesinlikle unutmayın. İşimizi sıkı tutarsak hedefimize ulaşırız."
İtalyan teknik adam, takımının mücadele gücüne güveniyor. Oyuncularından sahada daha fazlasını bekliyor. Özellikle kritik maçlarda konsantrasyon istiyor. Italiano, sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Bunun için galibiyet serisinin şart olduğunu düşünüyor.
Beşiktaş'ta gözler şimdi Kasımpaşa maçına çevrildi. İtalyan teknik adamın, Kasımpaşa karşısında alınacak üç puanla takımın moralini yükseltmeyi ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı planladığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre Italiano, oyuncularına şu sözlerle seslendi:
"Artık puan kaybı istemiyorum. Bir galibiyet serisi yakalamak istiyorum. İçeride ve dışarıda puan kaybetmemeliyiz. Kasımpaşa maçını mutlaka kazanalım. Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Herkesin elinden geleni yaptığını biliyorum. Söylediklerimi kesinlikle unutmayın. İşimizi sıkı tutarsak hedefimize ulaşırız."
İtalyan teknik adam, takımının mücadele gücüne güveniyor. Oyuncularından sahada daha fazlasını bekliyor. Özellikle kritik maçlarda konsantrasyon istiyor. Italiano, sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Bunun için galibiyet serisinin şart olduğunu düşünüyor.
Beşiktaş'ta gözler şimdi Kasımpaşa maçına çevrildi. İtalyan teknik adamın, Kasımpaşa karşısında alınacak üç puanla takımın moralini yükseltmeyi ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı planladığı öğrenildi.