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Galatasaray'da Okan Buruk'un yüzünü güldüren tablo

Konyaspor deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray, Stuttgart maçı öncesi moral depoladı. Hücumdaki gol ve asist dağılımından memnun kalan Okan Buruk, az süre alan oyuncularının performansıyla da sevindi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 11:29
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Okan Buruk'un yüzünü güldüren tablo
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Serisine Konya'yı da ekleyen Galatasaray'da keyifler yerinde. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, 3 puan ve moralden çok daha fazlasını kazanmış görünüyor.

Teknik direktör Okan Buruk, gol dağılımının hücum oyuncularına yayılmasına ayrıca sevindi. Kalelerinde gol görmeden kazanmalarının önemine değinen Buruk, özellikle yeni transferlerden Rafael Leao'nun siftah yapmasının ilerleyen haftalara olumlu yansıyacağı görüşünde.

KULÜBEYİ TEST ETTİ

Son maçların formda oyuncusu Aleksey Batrakov'un bir asist yapıp bir de gol atması, sarı kırmızılıların artı hanesine yazıldı.

Sakatlıktan dönen Singo'nun performansı da beğenildi. Yedek kalan Gabriel Sara'nın iki asistle ön plana çıkması, Okan Buruk'u ayrıca mutlu etti. Fazla süre alamayan oyuncuları da görme şansı bulan Galatasaray'ın hocası, bir anlamda kulübesini test etme imkanı buldu.

Özetle liderliğini sürdüren Galatasaray, Konya deplasmanında zoru kolaya çevirerek döndü.



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