Herkesin içinde Osimhen'i istedi! Dursun Özbek'in verdiği cevap kahkahalara boğdu

4. İstanbul Kültür Turu kapsamında İstanbul'da bulunan 21 Artvinli öğrenci, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Söz konusu organizasyonda minik bir taraftarın, Dursun Özbek'e ilettiği Victor Osimhen talebi gündem oldu.
DURSUN ÖZBEK'İN OSIMHEN CEVABI GÜLDÜRDÜ
Minik taraftar, Dursun Özbek'e "Osimhen'i Borçka Spor'a verme ihtimaliniz var mı?" teklifinde bulundu. Başkanın "Oğlum hayal et dedik de yani... Demek ki biraz yanlış anlaşılmış" cevabı salonu kahkahaya boğdu.
"TRANSFER TEKLİFİNİ KENDİSİNE İLETECEĞİM"
Dursun Özbek yanıtının devamında minik taraftara "Osimhen'e söyleyeyim ben (Gülerek). Borçka Spor'a transfer teklifini kendisine ileteceğim" ifadelerini kullandı.
DURSUN ÖZBEK'İN OSIMHEN CEVABI GÜLDÜRDÜ
Minik taraftar, Dursun Özbek'e "Osimhen'i Borçka Spor'a verme ihtimaliniz var mı?" teklifinde bulundu. Başkanın "Oğlum hayal et dedik de yani... Demek ki biraz yanlış anlaşılmış" cevabı salonu kahkahaya boğdu.
"TRANSFER TEKLİFİNİ KENDİSİNE İLETECEĞİM"
Dursun Özbek yanıtının devamında minik taraftara "Osimhen'e söyleyeyim ben (Gülerek). Borçka Spor'a transfer teklifini kendisine ileteceğim" ifadelerini kullandı.
➖Minik taraftar: "Osimhen'i Borçkaspor'a verme ihtimaliniz var mı? " 🗣️Dursun Özbek: "Oğlum hayal et dedik de yani..."
— Sporx (@sporx) November 1, 2026