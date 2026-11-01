Bugün
16:00
Trabzonspor
Gaziantep FK
Bugün
19:00
Kasımpaşa
Beşiktaş
CANLI
57'
Amed Sportif
4
Eyüpspor
0
Bugün
19:00
Bodrum FK
Ümraniye
Bugün
19:30
E. Frankfurt
Hamburger SV
Bugün
19:30
Liverpool
Arsenal
Bugün
18:15
Racing Santander
Real Madrid
Bugün
23:00
Athletic Bilbao
Real Sociedad
Bugün
17:00
Lazio
Cagliari
Bugün
22:45
Juventus
SSC Napoli
Bugün
19:15
Lyon
Angers
Dün
23:00
Cambuur
4
Go Ahead Eagles
0

Sultanlar Ligi'nde derbi günü: Galatasaray - Fenerbahçe

Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında derbide karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 12:32
Haber: AA
Sultanlar Ligi'nde derbi günü: Galatasaray - Fenerbahçe
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Derbi, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Ligde geride kalan 5 haftayı 2 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamlayan Galatasaray Daikin, 8 puanla 7. basamakta yer alıyor.

Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Medicana ise oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. 11 puana sahip sarı-lacivertliler, ikinci basamakta bulunuyor.



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.