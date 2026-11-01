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Galatasaray-Stuttgart maçına İngiliz hakem

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh, daha önce Türk takımlarının 5 maçında görev aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 13:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray-Stuttgart maçına İngiliz hakem
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak mücadelede Kavanagh düdük çalacak.

İngiliz hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ile Ian Hussin üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Darren England oturacak. England'ın yardımcılığını ise Peter Bankes yapacak.

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KAVANAGH, TÜRK TAKIMLARININ 5 MAÇINI YÖNETTİ

İngiliz hakem Chris Kavanagh, kariyerinde daha önce Türk takımlarının 5 karşılaşmasında görev yaptı. Bu maçların 4'ünde Fenerbahçe, 1'inde ise Yeni Malatyaspor sahaya çıktı.

Kavanagh'ın yönettiği ilk karşılaşmalardan biri, 15 Ağustos 2019'da oynanan Yeni Malatyaspor-Partizan mücadelesiydi. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Sırp temsilcisini konuk eden Yeni Malatyaspor, Adis Jahovic'in 7. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ancak ilk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden temsilcimiz, toplam skorda 3-2 geride kalarak turnuvaya veda etti.

Kavanagh, 2021/22 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe'nin maçında görev aldı. Sarı-lacivertliler, 17 Şubat 2022'de oynanan son 16 turu play-off eşleşmesinin ilk maçında Slavia Prag'ı konuk etti ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Rövanşta da aynı skorla kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.

İngiliz hakem, 2022/23 sezonunda ise Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca ile oynadığı grup maçını yönetti. 6 Ekim 2022'de İstanbul'da oynanan B Grubu'nun 3. hafta karşılaşmasını sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.

Kavanagh, 3 Ekim 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan Twente-Fenerbahçe mücadelesinde de görev yaptı. Hollanda'da oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İngiliz hakemin Türk takımlarıyla yönettiği son karşılaşma ise 5 Ağustos 2026'da oynandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk eden Fenerbahçe, Avusturya temsilcisini 2-0 mağlup etti.

 

 

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