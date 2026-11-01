Yunus Akgün: 'Uzaktan golleri özlemişim'

Galatasaraylı Yunus Akgün, GS YouTube kanalına yaptığı açıklamalarda Konyaspor karşısında kaydettiği golü ve takımın performansını değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "SARA'YA İŞARET YAPMIŞTIM"
Gol öncesinde savunmanın bıraktığı boşluğu fark ettiğini söyleyen Yunus Akgün, "Konyaspor savunması çok gömülmüştü ve duran topta yay boştu. Hissettim diyebilirim, Sara'ya da işaret yapmıştım. Batrakov da mükemmel bir asist yaptı." ifadelerini kullandı.
Asist hakkında gülerek konuşan milli futbolcu, "Onun makarasını yaptık. Ayağıma çok güzel oturdu. Uzaktan golleri özlemişim." dedi.
"ÇOK NET SKORLARLA AYRILIYORUZ"
Sarı-kırmızılı ekibin form durumuyla ilgili de konuşan Yunus Akgün, "Yükselen ve form tutan bir Galatasaray var. Kendi oyunumuzu oynadığımızda maçlardan çok net skorlarla ayrılıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz." sözlerini sarf etti.
Gol öncesinde savunmanın bıraktığı boşluğu fark ettiğini söyleyen Yunus Akgün, "Konyaspor savunması çok gömülmüştü ve duran topta yay boştu. Hissettim diyebilirim, Sara'ya da işaret yapmıştım. Batrakov da mükemmel bir asist yaptı." ifadelerini kullandı.
Asist hakkında gülerek konuşan milli futbolcu, "Onun makarasını yaptık. Ayağıma çok güzel oturdu. Uzaktan golleri özlemişim." dedi.
"ÇOK NET SKORLARLA AYRILIYORUZ"
Sarı-kırmızılı ekibin form durumuyla ilgili de konuşan Yunus Akgün, "Yükselen ve form tutan bir Galatasaray var. Kendi oyunumuzu oynadığımızda maçlardan çok net skorlarla ayrılıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz." sözlerini sarf etti.