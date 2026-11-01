Fenerbahçe'den Brezilya'ya transfer çıkarması!

Ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, orta saha için iki Brezilyalı futbolcuyu gündemine aldığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin, Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'nin yüksek maaşları nedeniyle bu iki oyuncudan biriyle yollarını ayırmayı değerlendirdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe yönetiminin, ayrılması planlanan oyuncunun yerine genç bir orta saha transfer etmek istediği belirtildi.
FENERBAHÇE'DEN İKİ BREZİLYALI YILDIZA YAKIN TAKİP!
Sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki iki ismin Corinthians forması giyen Breno Bidon ve Botafogo'da oynayan Danilo olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe, iki futbolcuyu da takip etmeye başladı. Daha önce Fenerbahçe forması giymiş bir ismin, Brezilya'da iki oyuncuyu tribünden izleyerek hazırlayacağı raporları yönetime sunacak.
ÖNCELİK BRENO BIDON!
Fenerbahçe yönetiminin transferdeki ilk hedefinin 21 yaşındaki Breno Bidon olduğu belirtildi.
Corinthians altyapısında yetişen Brezilyalı futbolcu, 2024 yılında A takıma yükseldi.
Genç orta saha, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 51 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Bidon, söz konusu maçlarda toplam 3 bin 733 dakika süre aldı.
Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun Corinthians ile sözleşmesi Aralık 2029'a kadar devam ediyor.
BIDON OLMAZSA ROTA DANILO!
Fenerbahçe'nin Breno Bidon transferinde istediği sonuca ulaşamaması halinde Botafogo forması giyen Danilo'ya yönelecek.
Ocak 2023'te Palmeiras'tan Nottingham Forest'a 20 milyon euro karşılığında transfer olan Brezilyalı futbolcu, 2025 yılında 23 milyon euro bonservis bedeliyle Botafogo'ya katıldı.
Botafogo formasıyla 16 maçta 1 gol ve 7 asist kaydeden Danilo'nun piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.
Brezilyalı orta saha oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi Haziran 2030'da sona erecek.
ARALIK AYINDA HAREKETE GEÇİLECEK!
Fenerbahçe yönetiminin iki oyuncuyla ilgili hazırlanacak raporların ardından transfer çalışmalarına hız vermeyi planlıyor.
Sarı-lacivertlilerin aralık ayında somut adımlar atmayı hedeflediği, Breno Bidon ve Danilo için girişimlerden sonuç alınamaması halinde alternatif isimlere yönelecek.
Fenerbahçe'nin geniş transfer listesinde Rus orta saha oyuncusu Matvey Kislyak'ın da bulunduğu iddia edildi.
Fenerbahçe yönetiminin, ayrılması planlanan oyuncunun yerine genç bir orta saha transfer etmek istediği belirtildi.
FENERBAHÇE'DEN İKİ BREZİLYALI YILDIZA YAKIN TAKİP!
Sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki iki ismin Corinthians forması giyen Breno Bidon ve Botafogo'da oynayan Danilo olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe, iki futbolcuyu da takip etmeye başladı. Daha önce Fenerbahçe forması giymiş bir ismin, Brezilya'da iki oyuncuyu tribünden izleyerek hazırlayacağı raporları yönetime sunacak.
ÖNCELİK BRENO BIDON!
Fenerbahçe yönetiminin transferdeki ilk hedefinin 21 yaşındaki Breno Bidon olduğu belirtildi.
Corinthians altyapısında yetişen Brezilyalı futbolcu, 2024 yılında A takıma yükseldi.
Genç orta saha, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 51 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Bidon, söz konusu maçlarda toplam 3 bin 733 dakika süre aldı.
Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun Corinthians ile sözleşmesi Aralık 2029'a kadar devam ediyor.
BIDON OLMAZSA ROTA DANILO!
Fenerbahçe'nin Breno Bidon transferinde istediği sonuca ulaşamaması halinde Botafogo forması giyen Danilo'ya yönelecek.
Ocak 2023'te Palmeiras'tan Nottingham Forest'a 20 milyon euro karşılığında transfer olan Brezilyalı futbolcu, 2025 yılında 23 milyon euro bonservis bedeliyle Botafogo'ya katıldı.
Botafogo formasıyla 16 maçta 1 gol ve 7 asist kaydeden Danilo'nun piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.
Brezilyalı orta saha oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi Haziran 2030'da sona erecek.
ARALIK AYINDA HAREKETE GEÇİLECEK!
Fenerbahçe yönetiminin iki oyuncuyla ilgili hazırlanacak raporların ardından transfer çalışmalarına hız vermeyi planlıyor.
Sarı-lacivertlilerin aralık ayında somut adımlar atmayı hedeflediği, Breno Bidon ve Danilo için girişimlerden sonuç alınamaması halinde alternatif isimlere yönelecek.
Fenerbahçe'nin geniş transfer listesinde Rus orta saha oyuncusu Matvey Kislyak'ın da bulunduğu iddia edildi.