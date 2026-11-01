48. İstanbul Maratonu'nda erkeklerde Kipchumba, kadınlarda Baze şampiyon oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kipchumba, 2 saat 8 dakika 44 saniyelik derecesiyle İstanbul Maratonu rekorunu kırdı.
ERKEKLERDE KIPCHUMBA'DAN PARKUR REKORU
Erkeklerde Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba, 2 saat 8 dakika 44 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşırken İstanbul Maratonu rekorunun da yeni sahibi oldu. Önceki rekor, 2019 yılında 2 saat 9 dakika 44 saniyeyle bir başka Kenyalı atlet Daniel Kibet tarafından kırılmıştı.
Yarışta Etiyopyalı atlet Sufaro Woliyi Kebeto ikinci, Kenyalı Vincent Kipyegon Ronoh ise üçüncü oldu.
KADINLARDA İLK ÜÇ SIRA ETİYOPYALI ATLETLERİN
Kadınlarda Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze, 2 saat 24 dakika 40 saniyelik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı.
İlk üç sırayı Etiyopyalı atletlerin aldığı yarışta Azmera Abreha Gdey, 2 saat 24 dakika 47 saniyeyle ikinci oldu. Diribe Hirko Alemu ise 2 saat 25 dakikalık süresiyle üçüncülüğü elde etti.
HÜSEYİN CAN 11. OLDU
İstanbul Maratonu'nda elit kategoride mücadele eden milli atletlerden Hüseyin Can, 2 saat 17 dakika 53 saniyelik derecesiyle yarışı 11. sırada tamamladı. Geçen yıl ilk 10 içinde yer alan Hüseyin Can, bu yıl 11'incilik elde etti.
Diğer milli atletlerden Mert Girmalegesse 2 saat 18 dakika 47 saniyeyle 12'nci, Halil Yaşin 2 saat 19 dakika 31 saniyeyle 14'üncü, Ahmet Alkanoğlu 2 saat 19 dakika 38 saniyeyle 15'inci, Yavuz Ağralı ise 2 saat 21 dakika 44 saniyeyle 16'ncı oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nda erkeklerde şampiyonluğa ulaşan Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba, çok mutlu olduğunu söyledi.
İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyon için yetkililere teşekkür eden Kipchumba, "İlk olarak İstanbul'a ve organizasyona teşekkür etmek istiyorum. En hızlı olan bendim ve bu yüzden şükrediyorum. Son bölümde kendimi zorladım ve birinci oldum. İstanbul'a ikinci kez geliyorum. İlk yarışım da 2020'deydi sanırım, yarı maratondu. Orada 62 ya da 64 dakikayla bitirmiş olmam gerekiyor. Şimdi ise birinci oldum." ifadelerini kullandı.
Kadınlar birincisi Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze ise şunları kaydetti:
"Kazandığım için çok mutluyum, çok iyi hissediyorum. Bu benim 5. maratonum ancak zorlu bir maraton olmasına rağmen kazanmama çok sevindim. Allah'ın izniyle olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek ve rekortmen olmak hedefim. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Organizatörlere burada bulunduğum için teşekkür ediyorum."
Türk atletlerde birinciliği elde eden Hüseyin Can da şöyle konuştu:
"Tüm sporculara, izleyenlere teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir seyir izletmişizdir. Burada koşmak benim için ayrı bir öneme sahip. 2022 hariç 2019'dan itibaren son 5-6 yılın Türklerde şampiyonuyum. Bu yıl ilk 3 için geldim açıkçası. Maalesef temponun yüksek olması ve hava şartlarından dolayı yavaşlamak durumunda kaldım. Hedeflerimiz devam ediyor. Hedefimiz olimpiyattır. Hayırlısıyla daha güzellerini başaracağımıza inanıyorum."
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ da şunları aktardı:
"Dünyada iki kıtayı birleştiren tek organizasyon. Çok büyük organizasyon oldu. İlk defa katılım 8 bin 400 kişinin üstüne çıktı. Geçen yıl 5 bin 900'dü. Şehrin tanıtımı için çok değerli bu tarz büyük organizasyonlar. Bugün startta birçok yabancı diplomat vardı, onları da çekmeye başladık. Elimizden geldiğince bu yarışın daha iyi olması için çalışıyoruz. Maratonun bu seviyeye gelmesinde kıymetli Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yaptığımız çalışmalar vardı. Bu herkesin alıştığı bir parkur oldu ve bugün rekor kırıldı. Türk atletlerimiz de kötü koşmadı ama benim hayalim burada bir Türk atletin şampiyonluk yaşaması. İnşallah zamanla bunu da başaracağız."
ERKEKLERDE KIPCHUMBA'DAN PARKUR REKORU
Erkeklerde Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba, 2 saat 8 dakika 44 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşırken İstanbul Maratonu rekorunun da yeni sahibi oldu. Önceki rekor, 2019 yılında 2 saat 9 dakika 44 saniyeyle bir başka Kenyalı atlet Daniel Kibet tarafından kırılmıştı.
Yarışta Etiyopyalı atlet Sufaro Woliyi Kebeto ikinci, Kenyalı Vincent Kipyegon Ronoh ise üçüncü oldu.
KADINLARDA İLK ÜÇ SIRA ETİYOPYALI ATLETLERİN
Kadınlarda Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze, 2 saat 24 dakika 40 saniyelik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı.
İlk üç sırayı Etiyopyalı atletlerin aldığı yarışta Azmera Abreha Gdey, 2 saat 24 dakika 47 saniyeyle ikinci oldu. Diribe Hirko Alemu ise 2 saat 25 dakikalık süresiyle üçüncülüğü elde etti.
HÜSEYİN CAN 11. OLDU
İstanbul Maratonu'nda elit kategoride mücadele eden milli atletlerden Hüseyin Can, 2 saat 17 dakika 53 saniyelik derecesiyle yarışı 11. sırada tamamladı. Geçen yıl ilk 10 içinde yer alan Hüseyin Can, bu yıl 11'incilik elde etti.
Diğer milli atletlerden Mert Girmalegesse 2 saat 18 dakika 47 saniyeyle 12'nci, Halil Yaşin 2 saat 19 dakika 31 saniyeyle 14'üncü, Ahmet Alkanoğlu 2 saat 19 dakika 38 saniyeyle 15'inci, Yavuz Ağralı ise 2 saat 21 dakika 44 saniyeyle 16'ncı oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nda erkeklerde şampiyonluğa ulaşan Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba, çok mutlu olduğunu söyledi.
İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyon için yetkililere teşekkür eden Kipchumba, "İlk olarak İstanbul'a ve organizasyona teşekkür etmek istiyorum. En hızlı olan bendim ve bu yüzden şükrediyorum. Son bölümde kendimi zorladım ve birinci oldum. İstanbul'a ikinci kez geliyorum. İlk yarışım da 2020'deydi sanırım, yarı maratondu. Orada 62 ya da 64 dakikayla bitirmiş olmam gerekiyor. Şimdi ise birinci oldum." ifadelerini kullandı.
Kadınlar birincisi Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze ise şunları kaydetti:
"Kazandığım için çok mutluyum, çok iyi hissediyorum. Bu benim 5. maratonum ancak zorlu bir maraton olmasına rağmen kazanmama çok sevindim. Allah'ın izniyle olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek ve rekortmen olmak hedefim. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Organizatörlere burada bulunduğum için teşekkür ediyorum."
Türk atletlerde birinciliği elde eden Hüseyin Can da şöyle konuştu:
"Tüm sporculara, izleyenlere teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir seyir izletmişizdir. Burada koşmak benim için ayrı bir öneme sahip. 2022 hariç 2019'dan itibaren son 5-6 yılın Türklerde şampiyonuyum. Bu yıl ilk 3 için geldim açıkçası. Maalesef temponun yüksek olması ve hava şartlarından dolayı yavaşlamak durumunda kaldım. Hedeflerimiz devam ediyor. Hedefimiz olimpiyattır. Hayırlısıyla daha güzellerini başaracağımıza inanıyorum."
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ da şunları aktardı:
"Dünyada iki kıtayı birleştiren tek organizasyon. Çok büyük organizasyon oldu. İlk defa katılım 8 bin 400 kişinin üstüne çıktı. Geçen yıl 5 bin 900'dü. Şehrin tanıtımı için çok değerli bu tarz büyük organizasyonlar. Bugün startta birçok yabancı diplomat vardı, onları da çekmeye başladık. Elimizden geldiğince bu yarışın daha iyi olması için çalışıyoruz. Maratonun bu seviyeye gelmesinde kıymetli Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yaptığımız çalışmalar vardı. Bu herkesin alıştığı bir parkur oldu ve bugün rekor kırıldı. Türk atletlerimiz de kötü koşmadı ama benim hayalim burada bir Türk atletin şampiyonluk yaşaması. İnşallah zamanla bunu da başaracağız."