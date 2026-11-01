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Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un durumu belli oldu!

Fenerbahçe'de gribal enfeksiyon nedeniyle Göztepe maçının kadrosunda yer almayan Mason Greenwood'un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 14:14
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un durumu belli oldu!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek Fenerbahçe'de, İngiliz yıldız Mason Greenwood'un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli takımın Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada forma giyemeyen Greenwood'un, Liverpool maçına yetişmesi bekleniyor.

GREENWOOD, GÖZTEPE MAÇINDA FORMA GİYEMEDİ

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Mason Greenwood, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle Göztepe karşılaşmasının kadrosuna alınmamıştı.

İngiliz futbolcunun sağlık durumu, Liverpool maçı öncesinde merak konusu olmuştu.

LIVERPOOL MAÇINA HAZIR OLACAK

Fanatik'in haberine göre, Mason Greenwood'un sağlık durumunun iyiye gittiği ve Liverpool karşılaşmasına hazır olacağı öğrenildi.

İngiliz yıldızın takıma dönecek olması, kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik heyetinin hücum seçeneklerini artıracak.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 Kasım Çarşamba günü Liverpool'u konuk edecek.

Sarı-lacivertlilerin İngiliz ekibiyle oynayacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.



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