UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek Fenerbahçe'de, İngiliz yıldız Mason Greenwood'un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli takımın Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada forma giyemeyen Greenwood'un, Liverpool maçına yetişmesi bekleniyor.
GREENWOOD, GÖZTEPE MAÇINDA FORMA GİYEMEDİ
Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Mason Greenwood, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle Göztepe karşılaşmasının kadrosuna alınmamıştı.
İngiliz futbolcunun sağlık durumu, Liverpool maçı öncesinde merak konusu olmuştu.
LIVERPOOL MAÇINA HAZIR OLACAK
Fanatik'in haberine göre, Mason Greenwood'un sağlık durumunun iyiye gittiği ve Liverpool karşılaşmasına hazır olacağı öğrenildi.
İngiliz yıldızın takıma dönecek olması, kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik heyetinin hücum seçeneklerini artıracak.
FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 Kasım Çarşamba günü Liverpool'u konuk edecek.
Sarı-lacivertlilerin İngiliz ekibiyle oynayacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
GREENWOOD, GÖZTEPE MAÇINDA FORMA GİYEMEDİ
Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Mason Greenwood, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle Göztepe karşılaşmasının kadrosuna alınmamıştı.
İngiliz futbolcunun sağlık durumu, Liverpool maçı öncesinde merak konusu olmuştu.
LIVERPOOL MAÇINA HAZIR OLACAK
Fanatik'in haberine göre, Mason Greenwood'un sağlık durumunun iyiye gittiği ve Liverpool karşılaşmasına hazır olacağı öğrenildi.
İngiliz yıldızın takıma dönecek olması, kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik heyetinin hücum seçeneklerini artıracak.
FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 Kasım Çarşamba günü Liverpool'u konuk edecek.
Sarı-lacivertlilerin İngiliz ekibiyle oynayacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.