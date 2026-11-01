Trabzonspor - Gaziantep FK: 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ligde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 4 maçını kazanan bordo-mavililer, zirve yolunda Gaziantep FK'yi de mağlup ederek galibiyet serisini 5'e taşımak istiyor.
Son galibiyetini ligin 4. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yenerek elde eden kırmızı-siyahlı ekip, sonraki 5 karşılaşmada galibiyet alamadı.
Bu süreçte Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Gaziantep temsilcisi, Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, İstanbul Başakşehir'e 2-1 ve son olarak Erzurumspor FK'ye 3-1 mağlup oldu.
Son 4 lig maçından puan çıkaramayan Gaziantep FK, galibiyet alamadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.
11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu
Gaziantep FK XI: Ataberk, Luis Perez, Sylla, Kerim, Camara, Efe, Bacuna, Gidado, Kozłowski, Sorescu, Stewart.
TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK
Trabzonspor'da Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları sürüyor.
GAZİANTEP FK'DE 7 EKSİK
Kırmızı-siyahlı ekipte Erzurumspor FK maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen savunma oyuncusu Myenty Abena, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
Gaziantep FK'de sakatlıkları bulunan Fuat Bavuk, Nazım Sangare, Ulrich Meleke, Sontje Hansen, Kacper Tobiasz ve Ogün Özçiçek de kadroda yer alamayacak.
TRABZONSPOR'UN GAZİANTEP KARŞISINDA YENİLGİSİ YOK
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmeyerek iyi bir grafik gösterdi.
Ligde 8. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 15. karşılaşmasına çıkacak olan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Bugüne dek iki takım arasında ligde oynanan 14 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı, 5 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.
TRABZONSPOR, SAHASINDA TEK PUAN VERDİ
Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021'de 1-0, 2021-2022'de 3-0, 2022-2023'te 3-2, 2023-2024'te 4-2, 2024-2025 sezonunda 3-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılırken geçen sezon 1-1 berabere kaldı.
Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken 8 gol yedi.
TRABZONSPOR'UN DEPLASMAN MAÇLARI
Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Dış sahada 4 gol yiyen bordo-mavililer, 10 gol atmayı başardı.
Ligde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 4 maçını kazanan bordo-mavililer, zirve yolunda Gaziantep FK'yi de mağlup ederek galibiyet serisini 5'e taşımak istiyor.
Son galibiyetini ligin 4. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yenerek elde eden kırmızı-siyahlı ekip, sonraki 5 karşılaşmada galibiyet alamadı.
Bu süreçte Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Gaziantep temsilcisi, Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, İstanbul Başakşehir'e 2-1 ve son olarak Erzurumspor FK'ye 3-1 mağlup oldu.
Son 4 lig maçından puan çıkaramayan Gaziantep FK, galibiyet alamadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.
11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu
Gaziantep FK XI: Ataberk, Luis Perez, Sylla, Kerim, Camara, Efe, Bacuna, Gidado, Kozłowski, Sorescu, Stewart.
TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK
Trabzonspor'da Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları sürüyor.
GAZİANTEP FK'DE 7 EKSİK
Kırmızı-siyahlı ekipte Erzurumspor FK maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen savunma oyuncusu Myenty Abena, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
Gaziantep FK'de sakatlıkları bulunan Fuat Bavuk, Nazım Sangare, Ulrich Meleke, Sontje Hansen, Kacper Tobiasz ve Ogün Özçiçek de kadroda yer alamayacak.
TRABZONSPOR'UN GAZİANTEP KARŞISINDA YENİLGİSİ YOK
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmeyerek iyi bir grafik gösterdi.
Ligde 8. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 15. karşılaşmasına çıkacak olan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Bugüne dek iki takım arasında ligde oynanan 14 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı, 5 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.
TRABZONSPOR, SAHASINDA TEK PUAN VERDİ
Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021'de 1-0, 2021-2022'de 3-0, 2022-2023'te 3-2, 2023-2024'te 4-2, 2024-2025 sezonunda 3-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılırken geçen sezon 1-1 berabere kaldı.
Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken 8 gol yedi.
TRABZONSPOR'UN DEPLASMAN MAÇLARI
Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Dış sahada 4 gol yiyen bordo-mavililer, 10 gol atmayı başardı.