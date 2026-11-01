Mustafa Dalcı: 'Vazgeçmeden mücadelemizi devam ettireceğiz'

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 5-1 yenilen Eyüpspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı, vazgeçmeden mücadeye devam edeceklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dalcı, Diyarbakır Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya çok kötü başlamadıklarını belirterek "Amedspor içeride çok coşkulu taraftarı da arkasına aldığında ritmini yükselten ve baskılı oynayan bir anlayışı vardı. Dolayısıyla biraz daha birinci bölge savunması yapıp kompakt bekleyip biraz daha geçiş oyunlarını, hızlı hücumları denemek adına bir planımız vardı." dedi.
Maçın başlarında kontrollü oyun ortaya koyduklarını aktaran Dalcı, "Amedspor da gerçekten ön tarafta etkili ve yetenekli oyunculara sahip. Yediğimiz o gol biraz bizim ritmimizi ve direncimizi düşürdü. Akabinde gelen ikinci golden sonra ilk yarıyı Amedspor'un oynamasına müsaade ettik." diye konuştu.
Devre arasında oyunculara mücadele güçlerini yeniden ortaya koymaları gerektiğini vurguladığını aktaran Dalcı, "İkinci yarı belli bölümlerde reaksiyon gösterebildik.Planımız, oyun gücümüz bugün sahada çok yeterli değildi. Amedspor'un baskın ve güçlü oyunu da tabii ki burada etkiliydi. Vazgeçmeden mücadelemizi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
Maçın başlarında kontrollü oyun ortaya koyduklarını aktaran Dalcı, "Amedspor da gerçekten ön tarafta etkili ve yetenekli oyunculara sahip. Yediğimiz o gol biraz bizim ritmimizi ve direncimizi düşürdü. Akabinde gelen ikinci golden sonra ilk yarıyı Amedspor'un oynamasına müsaade ettik." diye konuştu.
Devre arasında oyunculara mücadele güçlerini yeniden ortaya koymaları gerektiğini vurguladığını aktaran Dalcı, "İkinci yarı belli bölümlerde reaksiyon gösterebildik.Planımız, oyun gücümüz bugün sahada çok yeterli değildi. Amedspor'un baskın ve güçlü oyunu da tabii ki burada etkiliydi. Vazgeçmeden mücadelemizi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.