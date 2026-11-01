CANLI
55'
Trabzonspor
1
Gaziantep FK
0
Bugün
19:00
Kasımpaşa
Beşiktaş
Bugün
BİTTİ
Amed Sportif
5
Eyüpspor
1
Bugün
19:00
Bodrum FK
Ümraniye
Bugün
19:30
E. Frankfurt
Hamburger SV
Bugün
19:30
Liverpool
Arsenal
Bugün
18:15
Racing Santander
Real Madrid
Bugün
23:00
Athletic Bilbao
Real Sociedad
CANLI
12'
Lazio
0
Cagliari
0
Bugün
22:45
Juventus
SSC Napoli
Bugün
19:15
Lyon
Angers
Dün
BİTTİ
Cambuur
4
Go Ahead Eagles
0

Achraf Hakimi için Real Madrid açıklaması

Achraf Hakimi'nin menajeri Alejandro Camano, Real Madrid'in oyuncusuna teklif yapmadığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 17:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Achraf Hakimi için Real Madrid açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Paris Saint-Germain forması giyen Achraf Hakimi için yeni sözleşme ve Real Madrid açıklaması geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Faslı futbolcunun temsilcisi Alejandro Camano, yeni sözleşme konusuyla ilgili, "Hakimi, PSG'de çok mutlu. Burası onun kulübü ve kendini çok rahat hissediyor." dedi.

Hakimi ile ilgili Real Madrid iddialarına da yanıt veren menajer Camano, "Real Madrid'den herhangi bir teklif yok ve biz de böyle bir şey düşünmüyoruz bile. Hakimi, kulübü PSG'de mutlu." diye konuştu.

PSG ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki Hakimi, bu sezon 13 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.