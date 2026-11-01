Achraf Hakimi için Real Madrid açıklaması

Paris Saint-Germain forması giyen Achraf Hakimi için yeni sözleşme ve Real Madrid açıklaması geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Faslı futbolcunun temsilcisi Alejandro Camano, yeni sözleşme konusuyla ilgili, "Hakimi, PSG'de çok mutlu. Burası onun kulübü ve kendini çok rahat hissediyor." dedi.
Hakimi ile ilgili Real Madrid iddialarına da yanıt veren menajer Camano, "Real Madrid'den herhangi bir teklif yok ve biz de böyle bir şey düşünmüyoruz bile. Hakimi, kulübü PSG'de mutlu." diye konuştu.
PSG ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki Hakimi, bu sezon 13 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
Hakimi ile ilgili Real Madrid iddialarına da yanıt veren menajer Camano, "Real Madrid'den herhangi bir teklif yok ve biz de böyle bir şey düşünmüyoruz bile. Hakimi, kulübü PSG'de mutlu." diye konuştu.
PSG ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki Hakimi, bu sezon 13 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.