Beşiktaş BOA, Maccabi Ashdod ile Çekya'da karşılaşacak!

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu üçüncü maçında İsrail temsilcisi Maccabi Ashdod ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların iç saha müsabakası, 2 Kasım Pazartesi günü Çekya'da oynanacak.
Nymburk kentindeki aynı adlı salonda gerçekleştirilecek karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ BOA GRUPTA SON SIRADA!
FIBA Avrupa Kupası B Grubu'nda geride kalan iki karşılaşmada bir galibiyet ve bir mağlubiyet yaşayan Beşiktaş BOA, dört takımın yer aldığı grupta son sırada bulunuyor.
İsrail temsilcisi Maccabi Ashdod ise oynadığı iki karşılaşmayı da kazanarak grubun lideri konumunda yer alıyor.
Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.
PLAY-OFF FORMATI NASIL OLACAK?
FIBA Avrupa Kupası'nda dörder takımın mücadele ettiği 12 grubun liderleri ve ikincileri, doğrudan play-off'a yükselecek.
Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar arasından en iyi 4 ekip de play-off bileti alacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla birlikte 32 takım, play-off aşamasında mücadele edecek.
Nymburk kentindeki aynı adlı salonda gerçekleştirilecek karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ BOA GRUPTA SON SIRADA!
FIBA Avrupa Kupası B Grubu'nda geride kalan iki karşılaşmada bir galibiyet ve bir mağlubiyet yaşayan Beşiktaş BOA, dört takımın yer aldığı grupta son sırada bulunuyor.
İsrail temsilcisi Maccabi Ashdod ise oynadığı iki karşılaşmayı da kazanarak grubun lideri konumunda yer alıyor.
Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.
PLAY-OFF FORMATI NASIL OLACAK?
FIBA Avrupa Kupası'nda dörder takımın mücadele ettiği 12 grubun liderleri ve ikincileri, doğrudan play-off'a yükselecek.
Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar arasından en iyi 4 ekip de play-off bileti alacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla birlikte 32 takım, play-off aşamasında mücadele edecek.