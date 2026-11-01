Galatasaray'dan ayrıldı, henüz gol sevinci yaşayamadı

Çaykur Rizespor'un sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu'nun Süper Lig'deki gol arayışı sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-mavili formayla bu sezon rakip kaleleri 21 kez şutla yoklayan Kutucu, bu denemelerin hiçbirinde gol sevinci yaşayamadı.
Bu alanda Süper Lig'in en şanssız futbolcusu olarak öne çıkan Ahmed Kutucu, ilerleyen haftalarda gol hasretini kırmaya çalışacak.
Bu alanda Süper Lig'in en şanssız futbolcusu olarak öne çıkan Ahmed Kutucu, ilerleyen haftalarda gol hasretini kırmaya çalışacak.