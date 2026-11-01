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Galatasaray'dan ayrıldı, henüz gol sevinci yaşayamadı

Sezon başında Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a kiralanan Ahmed Kutucu, Süper Lig'de çektiği 21 şutta da fileleri havalandıramadı ve bu rakamlarla ligin en şanssız ismi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 16:39
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan ayrıldı, henüz gol sevinci yaşayamadı
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Çaykur Rizespor'un sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu'nun Süper Lig'deki gol arayışı sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-mavili formayla bu sezon rakip kaleleri 21 kez şutla yoklayan Kutucu, bu denemelerin hiçbirinde gol sevinci yaşayamadı.

Bu alanda Süper Lig'in en şanssız futbolcusu olarak öne çıkan Ahmed Kutucu, ilerleyen haftalarda gol hasretini kırmaya çalışacak.



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