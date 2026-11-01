Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci iddiası!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, karşılaşmanın ardından İrfan Can Kahveci ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin 1-0 öne geçtiği mücadeleden mağlubiyetle ayrılmasının ardından milli futbolcunun soyunma odası koridorunda duvarları yumrukladığı öne sürüldü.
İRFAN CAN KAHVECİ'NİN DUVARLARI YUMRUKLADIĞI İDDİA EDİLDİ!
Göztepe yenilgisinin ardından oldukça sinirlendiği iddia edilen İrfan Can Kahveci'nin, soyunma odasına gittiği sırada koridordaki duvarları yumrukladığı ileri sürüldü.
31 yaşındaki futbolcunun yaşandığı öne sürülen olay sonrasında sağlık ekibinin müdahalesine ihtiyaç duyduğu belirtildi.
STADYUMDAN ELİ SARGILI AYRILDI!
Sağlık görevlilerinin İrfan Can Kahveci'nin eline bandaj sardığı aktarıldı.
Milli futbolcunun karşılaşmanın ardından stadyumdan eli sargılı şekilde ayrıldığı görüldü.
90 DAKİKA SAHADA KALDI
Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, mücadelede 90 dakika forma giydi.
Sarı-lacivertliler, sahasında 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.
İRFAN CAN KAHVECİ'NİN DUVARLARI YUMRUKLADIĞI İDDİA EDİLDİ!
Göztepe yenilgisinin ardından oldukça sinirlendiği iddia edilen İrfan Can Kahveci'nin, soyunma odasına gittiği sırada koridordaki duvarları yumrukladığı ileri sürüldü.
31 yaşındaki futbolcunun yaşandığı öne sürülen olay sonrasında sağlık ekibinin müdahalesine ihtiyaç duyduğu belirtildi.
STADYUMDAN ELİ SARGILI AYRILDI!
Sağlık görevlilerinin İrfan Can Kahveci'nin eline bandaj sardığı aktarıldı.
Milli futbolcunun karşılaşmanın ardından stadyumdan eli sargılı şekilde ayrıldığı görüldü.
90 DAKİKA SAHADA KALDI
Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, mücadelede 90 dakika forma giydi.
Sarı-lacivertliler, sahasında 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.