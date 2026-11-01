Galatasaray'da bir istifa daha!

Galatasaray'da Metin Öztürk'ün ardından Abdullah Kavukcu da istifa ettiğini duyurdu.
Metin Öztürk, "27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez." ifadeleriyle yönetimden ayrıldığını açıklamıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İşte Abdullah Kavukcu'nun istifa açıklaması:
"27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantımızın ardından, Sayın Metin Öztürk ile aramızda yaşanan karşılıklı sözlü tartışmanın, özellikle sosyal medyada gerçek boyutlarından uzaklaştırılarak, abartılı ve gerçeği yansıtmayan ifadelerle kamuoyuna aktarılmasından büyük üzüntü duyuyorum.
Hayatımın merkezine koyduğum, sevgisini ve değerlerini her şeyin üzerinde tuttuğum Galatasaray'ın adının bu tür tartışmalarla anılmasına gönlüm razı değildir.
Galatasaray'a duyduğum sevgi ve sorumluluğum gereği, kişisel meselelerin kulübümüzün huzuruna, itibarına ve hedeflerine en küçük bir gölge dahi düşürmemesi adına Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etme kararı almış bulunuyorum.
Galatasaray'a olan bağlılığımın herhangi bir görev veya unvanla sınırlı olmadığını, bundan sonra da kulübümüzün başarısı için elimden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğimi özellikle belirtmek isterim."
NE OLMUŞTU?
1 adım geriden;
Odatv'de yer alan habere göre; Olayların fitili, Galatasaray Kulübü üyelerinden Ayhan Özmızrak'ın divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmayla ateşlendi. Konuşmanın ardından bir üye, sosyal medyadan Özmızrak'a hakaret etti. Bazı üyeler söz konusu üyenin disipline sevk edilmesi için harekete geçti.
Tüzüğe göre disipline sevk talebini yönetim kurulunun yapması gerektiği için söz konusu üyeler yönetime başvuruda bulundu. Yönetim içinde de bu talep masaya yatırıldı. Ancak iddiaya göre bu talep Özmızrak'ın yönetime muhalif olduğu gerekçesiyle yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu tarafından reddedildi.
Bunun üzerine ikinci başkan Metin Öztürk, "Bize muhalif olabilir ama bir üyemize hakaret ediliyorsa gereği yapılmalı. Galatasaray fikri hür, vicdanı hür bir camiadır" diyerek disiplin sürecinin işletilmesini istedi.
Öztürk'ün bu yaklaşımı üzerine masada tansiyon bir anda tavan yaptı. Kavukcu'nun, "Az bile söylenmiş, bu adam bize muhalif" diyerek tepki gösterdiği öne sürüldü.
Tartışmanın büyümesiyle ortam gerildi ve iddiaya göre Kavukcu, Öztürk'ün üzerine yürüyerek ağır küfürler savurdu ve fiziksel saldırı girişiminde bulundu. Kavukcu'nun, Öztürk'e, "Seni mahvederim o****u çocuğu" dediği ileri sürüldü.
Olaylar sırasında başkan Dursun Özbek'in odasına çekildiği, salondaki kargaşanın ve yumruklaşma girişiminin büyümesiyle tarafların araya girdiği belirtildi.
Yaşanan ağır hakaretin ardından Metin Öztürk'ün, başkan Dursun Özbek'e giderek durumun tüzüğe göre açık bir ihraç sebebi olduğunu vurguladığı ifade edildi:
"Bana küfretti, ben ikinci başkanım, o yönetim kurulu üyesi. Disipline sevk edelim, bekliyorum."
Ancak aradan geçen dört güne rağmen disipline sevk işleminin gerçekleştirilmemesi üzerine Öztürk, görevinden istifa kararını hayata geçirdi.
Metin Öztürk, "27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez." ifadeleriyle yönetimden ayrıldığını açıklamıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İşte Abdullah Kavukcu'nun istifa açıklaması:
"27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantımızın ardından, Sayın Metin Öztürk ile aramızda yaşanan karşılıklı sözlü tartışmanın, özellikle sosyal medyada gerçek boyutlarından uzaklaştırılarak, abartılı ve gerçeği yansıtmayan ifadelerle kamuoyuna aktarılmasından büyük üzüntü duyuyorum.
Hayatımın merkezine koyduğum, sevgisini ve değerlerini her şeyin üzerinde tuttuğum Galatasaray'ın adının bu tür tartışmalarla anılmasına gönlüm razı değildir.
Galatasaray'a duyduğum sevgi ve sorumluluğum gereği, kişisel meselelerin kulübümüzün huzuruna, itibarına ve hedeflerine en küçük bir gölge dahi düşürmemesi adına Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etme kararı almış bulunuyorum.
Galatasaray'a olan bağlılığımın herhangi bir görev veya unvanla sınırlı olmadığını, bundan sonra da kulübümüzün başarısı için elimden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğimi özellikle belirtmek isterim."
NE OLMUŞTU?
1 adım geriden;
Odatv'de yer alan habere göre; Olayların fitili, Galatasaray Kulübü üyelerinden Ayhan Özmızrak'ın divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmayla ateşlendi. Konuşmanın ardından bir üye, sosyal medyadan Özmızrak'a hakaret etti. Bazı üyeler söz konusu üyenin disipline sevk edilmesi için harekete geçti.
Tüzüğe göre disipline sevk talebini yönetim kurulunun yapması gerektiği için söz konusu üyeler yönetime başvuruda bulundu. Yönetim içinde de bu talep masaya yatırıldı. Ancak iddiaya göre bu talep Özmızrak'ın yönetime muhalif olduğu gerekçesiyle yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu tarafından reddedildi.
Bunun üzerine ikinci başkan Metin Öztürk, "Bize muhalif olabilir ama bir üyemize hakaret ediliyorsa gereği yapılmalı. Galatasaray fikri hür, vicdanı hür bir camiadır" diyerek disiplin sürecinin işletilmesini istedi.
Öztürk'ün bu yaklaşımı üzerine masada tansiyon bir anda tavan yaptı. Kavukcu'nun, "Az bile söylenmiş, bu adam bize muhalif" diyerek tepki gösterdiği öne sürüldü.
Tartışmanın büyümesiyle ortam gerildi ve iddiaya göre Kavukcu, Öztürk'ün üzerine yürüyerek ağır küfürler savurdu ve fiziksel saldırı girişiminde bulundu. Kavukcu'nun, Öztürk'e, "Seni mahvederim o****u çocuğu" dediği ileri sürüldü.
Olaylar sırasında başkan Dursun Özbek'in odasına çekildiği, salondaki kargaşanın ve yumruklaşma girişiminin büyümesiyle tarafların araya girdiği belirtildi.
Yaşanan ağır hakaretin ardından Metin Öztürk'ün, başkan Dursun Özbek'e giderek durumun tüzüğe göre açık bir ihraç sebebi olduğunu vurguladığı ifade edildi:
"Bana küfretti, ben ikinci başkanım, o yönetim kurulu üyesi. Disipline sevk edelim, bekliyorum."
Ancak aradan geçen dört güne rağmen disipline sevk işleminin gerçekleştirilmemesi üzerine Öztürk, görevinden istifa kararını hayata geçirdi.