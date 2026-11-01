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Beşiktaş, geriden gelip kazandı!

Beşiktaş, Zeren Spor deplasmanında 2-1 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanıp ligde ikinci galibiyetini elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 18:59
Beşiktaş, geriden gelip kazandı!
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Zeren Spor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ankara Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 3-2 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş, ilk seti 25-23 kazandı. Ardından Zeren, ikinci sette 28-26, üçüncü sette 25-22'lik skorlar ile öne geçti. Dördüncü seti 26-24 kazanan Beşiktaş, karar setinde 15-8 ile galibiyete uzandı.

Beşiktaş ligde ikinci galibiyetini elde etti, Zeren Spor ise 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.



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