Beşiktaş, geriden gelip kazandı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Zeren Spor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ankara Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 3-2 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş, ilk seti 25-23 kazandı. Ardından Zeren, ikinci sette 28-26, üçüncü sette 25-22'lik skorlar ile öne geçti. Dördüncü seti 26-24 kazanan Beşiktaş, karar setinde 15-8 ile galibiyete uzandı.
Beşiktaş ligde ikinci galibiyetini elde etti, Zeren Spor ise 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Beşiktaş ligde ikinci galibiyetini elde etti, Zeren Spor ise 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.