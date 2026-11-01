Bugün
BİTTİ
Trabzonspor
2
Gaziantep FK
0
CANLI
35'
Kasımpaşa
0
Beşiktaş
1
Bugün
BİTTİ
Amed Sportif
5
Eyüpspor
1
CANLI
36'
Bodrum FK
1
Ümraniye
1
Bugün
19:30
E. Frankfurt
Hamburger SV
CANLI
6'
Liverpool
0
Arsenal
0
CANLI
57'
Racing Santander
0
Real Madrid
3
Bugün
23:00
Athletic Bilbao
Real Sociedad
Bugün
BİTTİ
Lazio
2
Cagliari
1
Bugün
22:45
Juventus
SSC Napoli
CANLI
21'
Lyon
0
Angers
0
Dün
BİTTİ
Cambuur
4
Go Ahead Eagles
0

Başakşehir'den sahasında 3'te 3

Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor'u 5-2 mağlup eden Başakşehir, sahasında üst üste 3. galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 19:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir'den sahasında 3'te 3
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Samsunspor'u 5-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmada turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Eldor Shomurodov, 26. dakikada Andreas Skov Olsen, 41. dakikada Emin Bayram, 75. dakikada Ousseynou Ba ve 90+1. dakikada Abbosbek Fayzullaev kaydetti.

Karadeniz temsilcisinin gollerini ise 22. dakikada Tanguy Coulibaly ile 84. dakikada Elayis Tavsan attı.

Tümü
Bu sonuçla ligde 4. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 14'e çıkardı. 8. kez mağlup olan Samsunspor ise 4 puanda kaldı.

Başakşehir, sahasında üst üste 3. kez kazandı

İstanbul Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de üst üste 3'üncü iç saha galibiyetini elde etti.

Turuncu-lacivertli ekip, ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı son 3 müsabakada 11 gol atıp 3 gol yerken Gençlerbirliği'ne 4-0, Gaziantep FK'ye 2-1, Samsunspor'a 5-2 üstünlük kurdu.

Başakşehir, sahasında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda hanesine 13 puan yazdırdı.

İstanbul temsilcisi, iç sahadaki tek yenilgisini 4. haftada Galatasaray karşısında yaşadı.

Samsunspor, peş peşe 8. kez mağlup oldu

Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

Ligin ilk 2 haftasında birer beraberlik ve galibiyet yaşayan Samsunspor, son 8 maçında ise hanesine puan yazdıramadı.

Shomurodov, 8. golünü kaydetti

İstanbul Başakşehir'de Özbek futbolcu Eldor Shomurodov, bu sezon ligde 8. kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın açılış golüne imza atan Shomurodov, Süper Lig'de çıktığı 10 maçın 7'sinde toplam 8 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Turuncu-lacivertlilerde Skov Olsen ikinci golünü atarken; Emin Bayram, Ba ve Fayzullaev ise ligde ilk kez ağları sarstı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.