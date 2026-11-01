Twente 9 golle kazandı! Weghorst'tan unutulmaz performans

Eredivisie'nin 11. haftasında Excelsior ile Twente, Rotterdam'da karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Twente, rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek haftanın en dikkat çekici sonuçlarından birine imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE EXCELSIOR 5. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Nesto Groen, doğrudan kırmızı kart görerek Excelsior'u 10 kişi bıraktı. Sayısal üstünlüğü kısa sürede değerlendiren Twente, 12. dakikada Wout Weghorst'un golüyle öne geçti.
WEGHORST'TAN İLK YARIDA HAT-TRICK
Twente'nin 34 yaşındaki golcüsü Weghorst, 32 ve 33. dakikalarda attığı gollerle kısa süre içerisinde hat-trick yaptı.
Tecrübeli futbolcu, böylece Eredivisie kariyerindeki ilk hat-trick sevincini yaşadı.
İLK YARIDA 5 GOL
Twente, Weghorst'un gollerinin ardından Thomas van den Belt ve Daan Rots'un da fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.
WEGHORST'TAN 4 GOLLÜK GÖSTERİ
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Twente, Weghorst'un bir gol daha atmasıyla karşılaşmadan 9-0 galip ayrıldı.
Dört kez fileleri havalandıran Wout Weghorst, bu sezon Eredivisie'deki gol sayısını 8'e yükseltti.
Konuk ekip Twente, rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek haftanın en dikkat çekici sonuçlarından birine imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE EXCELSIOR 5. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Nesto Groen, doğrudan kırmızı kart görerek Excelsior'u 10 kişi bıraktı. Sayısal üstünlüğü kısa sürede değerlendiren Twente, 12. dakikada Wout Weghorst'un golüyle öne geçti.
WEGHORST'TAN İLK YARIDA HAT-TRICK
Twente'nin 34 yaşındaki golcüsü Weghorst, 32 ve 33. dakikalarda attığı gollerle kısa süre içerisinde hat-trick yaptı.
Tecrübeli futbolcu, böylece Eredivisie kariyerindeki ilk hat-trick sevincini yaşadı.
İLK YARIDA 5 GOL
Twente, Weghorst'un gollerinin ardından Thomas van den Belt ve Daan Rots'un da fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.
WEGHORST'TAN 4 GOLLÜK GÖSTERİ
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Twente, Weghorst'un bir gol daha atmasıyla karşılaşmadan 9-0 galip ayrıldı.
Dört kez fileleri havalandıran Wout Weghorst, bu sezon Eredivisie'deki gol sayısını 8'e yükseltti.