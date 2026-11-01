Bugün
BİTTİ
Trabzonspor
2
Gaziantep FK
0
CANLI
34'
Kasımpaşa
0
Beşiktaş
1
Bugün
BİTTİ
Amed Sportif
5
Eyüpspor
1
CANLI
35'
Bodrum FK
1
Ümraniye
1
Bugün
19:30
E. Frankfurt
Hamburger SV
CANLI
5'
Liverpool
0
Arsenal
0
CANLI
56'
Racing Santander
0
Real Madrid
3
Bugün
23:00
Athletic Bilbao
Real Sociedad
Bugün
BİTTİ
Lazio
2
Cagliari
1
Bugün
22:45
Juventus
SSC Napoli
CANLI
20'
Lyon
0
Angers
0
Dün
BİTTİ
Cambuur
4
Go Ahead Eagles
0

Twente 9 golle kazandı! Weghorst'tan unutulmaz performans

Eredivisie'nin 11. haftasında Twente, deplasmanda Excelsior'u 9-0 mağlup etti. Wout Weghorst, 4 gol atarak kariyerinin ilk Eredivisie hat-trick'ini yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 18:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Twente 9 golle kazandı! Weghorst'tan unutulmaz performans
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Wout Weghorst
Wout Weghorst
FC Twente
Eredivisie'nin 11. haftasında Excelsior ile Twente, Rotterdam'da karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Twente, rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek haftanın en dikkat çekici sonuçlarından birine imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla EXCELSIOR 5. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Nesto Groen, doğrudan kırmızı kart görerek Excelsior'u 10 kişi bıraktı. Sayısal üstünlüğü kısa sürede değerlendiren Twente, 12. dakikada Wout Weghorst'un golüyle öne geçti.

WEGHORST'TAN İLK YARIDA HAT-TRICK

Twente'nin 34 yaşındaki golcüsü Weghorst, 32 ve 33. dakikalarda attığı gollerle kısa süre içerisinde hat-trick yaptı.

Tecrübeli futbolcu, böylece Eredivisie kariyerindeki ilk hat-trick sevincini yaşadı.

İLK YARIDA 5 GOL

Twente, Weghorst'un gollerinin ardından Thomas van den Belt ve Daan Rots'un da fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

WEGHORST'TAN 4 GOLLÜK GÖSTERİ

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Twente, Weghorst'un bir gol daha atmasıyla karşılaşmadan 9-0 galip ayrıldı.

Dört kez fileleri havalandıran Wout Weghorst, bu sezon Eredivisie'deki gol sayısını 8'e yükseltti.



Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.