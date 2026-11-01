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Samsunspor: "Fırsatları iyi kullandılar"

Samsunspor Yardımcı Antrenörü Danijel Jumic, Başakşehir'e kaybettikleri maçın ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 19:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor: 'Fırsatları iyi kullandılar'
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda İstanbul Başakşehir'e 5-2 yenilen Samsunspor'da yardımcı antrenör Danijel Jumic, maçta istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, teknik direktör Nenad Bjelica'nın cezası nedeniyle yardımcı antrenör Jumic katıldı.

Maça istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirten Danijel Jumic, "Çok zor bir maçtı. İstediklerimizi sahaya yansıtmakta zorlandık. Başakşehir, verdiğimiz fırsatları doğru kullandı. Sonraki maçımıza odaklanmamız gerekiyor. Uzun süredir puan alamıyoruz. Kolay değil. Oyuncuların öz güven eksiklikleri var. Bunu futbolculara kazandırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



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