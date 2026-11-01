Eczacıbaşı, set vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta
Hakemler: Nurper Özbar, Yusuf Kaynar
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Ezel Balık, Antropova, İshikawa, Rettke, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Uzelac, Dilay Özdemir, Weitzel, Dudova)
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Merve Nur Öztürk Bal, Fatma Nur Yılmaz, Leite, Begic, Firdevs Kiremitçi, Rasinska (Işıl Öz, Melis Demir, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 30-28, 25-11, 25-20
Süre: 91 dakika (39, 22, 30)
Hakemler: Nurper Özbar, Yusuf Kaynar
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Ezel Balık, Antropova, İshikawa, Rettke, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Uzelac, Dilay Özdemir, Weitzel, Dudova)
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Merve Nur Öztürk Bal, Fatma Nur Yılmaz, Leite, Begic, Firdevs Kiremitçi, Rasinska (Işıl Öz, Melis Demir, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 30-28, 25-11, 25-20
Süre: 91 dakika (39, 22, 30)