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Eczacıbaşı, set vermeden kazandı

Eczacıbaşı, ligde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 19:15
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Eczacıbaşı, set vermeden kazandı
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta

Hakemler: Nurper Özbar, Yusuf Kaynar

Eczacıbaşı Peron İstanbul: Ezel Balık, Antropova, İshikawa, Rettke, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Uzelac, Dilay Özdemir, Weitzel, Dudova)

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Merve Nur Öztürk Bal, Fatma Nur Yılmaz, Leite, Begic, Firdevs Kiremitçi, Rasinska (Işıl Öz, Melis Demir, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 30-28, 25-11, 25-20

Süre: 91 dakika (39, 22, 30)



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