Trabzonspor, Reis ile durdurulamıyor!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Papara Park'ta oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 2-0 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Stefan Savic ve 61. dakikada Ernest Muçi kaydetti.
THOMAS REIS TARİHE GEÇTİ
Bordo-mavililer, bu sonuçla teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıktığı 7 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı.
Alman teknik adam, Trabzonspor'un başında Süper Lig'deki ilk 5 maçını kazanan ilk teknik direktör olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.
LİGDE 5'TE 5, AVRUPA'DA 2'DE 2
Trabzonspor, Reis yönetiminde ligde Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı 2-0, Çaykur Rizespor'u 4-3 ve Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.
Konferans Ligi'nde ise KuPS'u 4-2, Hearts'ı 2-0 yenen Karadeniz ekibi, Avrupa'da da 2'de 2 yaptı.
Bordo-mavililer, bu 7 karşılaşmada rakip fileleri 21 kez havalandırırken kalesinde 5 gol gördü. Trabzonspor, 5 mücadelede ise rakiplerine gol izni vermedi.
MUCI'DEN 61. DAKİKADA ANLAMLI GOL
Gaziantep FK karşısında farkı ikiye çıkaran Ernest Muçi, bordo-mavililer adına dikkat çeken bir istatistiğin de sahibi oldu.
Muçi, Eylül 2023'te Beşiktaş'a karşı gol atan Edin Visca'dan bu yana Süper Lig'de 61. dakikada fileleri havalandıran ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.
TRABZONSPOR 22 PUANA ULAŞTI
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 22'ye yükseltti. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki maçında Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Gidado'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Sorescu'nun şutunda, top az farkla üstten auta gitti.
10. dakikada Muçi'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun gelişine şutunda, top auta çıktı.
25. dakikada Bacuna'nın uzak mesafeden şutunda, kaleci Onana üzerine gelen topu kontrol etti.
34. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun soldan pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Sorescu'nun şutunda, kaleci Onana topu önledi.
36. dakikada ceza alanı sol tarafında Pina'dan sıyrılan Camara'nın şutunda, kaleci Onana topu çeldi.
39. dakikada Cabral'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
45+1. dakikada Muçi'nin pasında Saviolo'nun ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Ataberk Dadakdeniz topu kornere çeldi.
45+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın soldan kullandığı köşe atışında ön tarafta Muçi, topu arkaya doğru çıkardı. Savic de önüne gelen meşin yuvarlağı dokunarak filelere gönderdi: 1-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
61. dakikada Muçi'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda top, kaleci Ataberk Dadakdeniz'in solundan filelerle buluştu: 2-0.
75. dakikada Gidado'nun pasında ceza alanı sol çaprazında kaleci Onana ile karşı karşıya kalan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top, açıyı daraltan Onana'dan kornere çıktı.
85. dakikada Pina'nın sağdan ortasında yakın mesafeden Umut Nayir'in şutunda, top yandan auta gitti.
90. dakikada Sebahattin Destici'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde Maxim'in kafa vuruşunda top kaleci Onana da kaldı.
90+4. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, sağdan ceza alanına giren Salah'ın şutunda kaleci Ataberk Dadakteniz, tehlikeyi önledi.
Stat: Papara Park
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Osman Gökhan Bilir
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Melih Kabasakal (Dk. 46 Folcarelli), Fabinho (Dk. 80 Mustafa Eskihellaç), Muçi (Dk. 73 Ozan Tufan), Salah, Saviolo (Dk. 73 Metehan Mimaroğlu), Onuachu (Dk. 63 Umut Nayir)
Gaziantep FK: Ataberk Dadakdeniz, Perez, Sylla, Efe Sarıkaya, Kerim Çalhanoğlu, Bacuna (Dk. 90 Mervan Müjdeci), Sorescu (Dk. 73 Maxim), Gidado, Camara (Dk. 90 Sebahattin Destici), Kozlowski (Dk. 46 Gassama), Stewart (Dk. 73 Halil Dervişoğlu)
Goller: Dk. 45+2 Savic, Dk. 61 Muçi (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 60 Bacuna (Gaziantep FK)
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Stefan Savic ve 61. dakikada Ernest Muçi kaydetti.
THOMAS REIS TARİHE GEÇTİ
Bordo-mavililer, bu sonuçla teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıktığı 7 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı.
Alman teknik adam, Trabzonspor'un başında Süper Lig'deki ilk 5 maçını kazanan ilk teknik direktör olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.
LİGDE 5'TE 5, AVRUPA'DA 2'DE 2
Trabzonspor, Reis yönetiminde ligde Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı 2-0, Çaykur Rizespor'u 4-3 ve Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.
Konferans Ligi'nde ise KuPS'u 4-2, Hearts'ı 2-0 yenen Karadeniz ekibi, Avrupa'da da 2'de 2 yaptı.
Bordo-mavililer, bu 7 karşılaşmada rakip fileleri 21 kez havalandırırken kalesinde 5 gol gördü. Trabzonspor, 5 mücadelede ise rakiplerine gol izni vermedi.
MUCI'DEN 61. DAKİKADA ANLAMLI GOL
Gaziantep FK karşısında farkı ikiye çıkaran Ernest Muçi, bordo-mavililer adına dikkat çeken bir istatistiğin de sahibi oldu.
Muçi, Eylül 2023'te Beşiktaş'a karşı gol atan Edin Visca'dan bu yana Süper Lig'de 61. dakikada fileleri havalandıran ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.
TRABZONSPOR 22 PUANA ULAŞTI
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 22'ye yükseltti. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki maçında Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Gidado'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Sorescu'nun şutunda, top az farkla üstten auta gitti.
10. dakikada Muçi'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun gelişine şutunda, top auta çıktı.
25. dakikada Bacuna'nın uzak mesafeden şutunda, kaleci Onana üzerine gelen topu kontrol etti.
34. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun soldan pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Sorescu'nun şutunda, kaleci Onana topu önledi.
36. dakikada ceza alanı sol tarafında Pina'dan sıyrılan Camara'nın şutunda, kaleci Onana topu çeldi.
39. dakikada Cabral'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
45+1. dakikada Muçi'nin pasında Saviolo'nun ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Ataberk Dadakdeniz topu kornere çeldi.
45+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın soldan kullandığı köşe atışında ön tarafta Muçi, topu arkaya doğru çıkardı. Savic de önüne gelen meşin yuvarlağı dokunarak filelere gönderdi: 1-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
61. dakikada Muçi'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda top, kaleci Ataberk Dadakdeniz'in solundan filelerle buluştu: 2-0.
75. dakikada Gidado'nun pasında ceza alanı sol çaprazında kaleci Onana ile karşı karşıya kalan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top, açıyı daraltan Onana'dan kornere çıktı.
85. dakikada Pina'nın sağdan ortasında yakın mesafeden Umut Nayir'in şutunda, top yandan auta gitti.
90. dakikada Sebahattin Destici'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde Maxim'in kafa vuruşunda top kaleci Onana da kaldı.
90+4. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, sağdan ceza alanına giren Salah'ın şutunda kaleci Ataberk Dadakteniz, tehlikeyi önledi.
Stat: Papara Park
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Osman Gökhan Bilir
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Melih Kabasakal (Dk. 46 Folcarelli), Fabinho (Dk. 80 Mustafa Eskihellaç), Muçi (Dk. 73 Ozan Tufan), Salah, Saviolo (Dk. 73 Metehan Mimaroğlu), Onuachu (Dk. 63 Umut Nayir)
Gaziantep FK: Ataberk Dadakdeniz, Perez, Sylla, Efe Sarıkaya, Kerim Çalhanoğlu, Bacuna (Dk. 90 Mervan Müjdeci), Sorescu (Dk. 73 Maxim), Gidado, Camara (Dk. 90 Sebahattin Destici), Kozlowski (Dk. 46 Gassama), Stewart (Dk. 73 Halil Dervişoğlu)
Goller: Dk. 45+2 Savic, Dk. 61 Muçi (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 60 Bacuna (Gaziantep FK)