Haber Tarihi: 01 Kasım 2026 18:01 - Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 18:01

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı şifresiz izle canlı link

Kasımpaşa Beşiktaş maçı şifresiz bein sports 1 linki | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Kasımpaşa Beşiktaş maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı yayın izleme detayları

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı şifresiz izle canlı link
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Kasımpaşa Beşiktaş maçı beIN Sports 1 şifresiz yayın izle! Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri... KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA



KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA DA ÜSTÜN


İki takım, Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde 23. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, konuk olduğu 22 müsabakada galibiyetlerde 10-5 üstünlük kurarken taraflar arasındaki 7 karşılaşma, berabere sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 40, Kasımpaşa ise 25 gol kaydetti. Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nın yapıldığı dönemde rakibiyle 2013-2014'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında ise Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.

EN FARKLI SONUÇLAR

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 2014-2015 sezonunda 5-1, 1963-1964'te de 4-0'lık sonuçlarla aldı. Kasımpaşa ise 2018-2019 sezonunda siyah-beyazlı ekibi 4-1, 2020-2021'de ise 3-0 yenerek rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetlerine imza attı. Takımlar arasındaki Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda 5-2, 2007-2008'de 4-2'lik skorla kazandığı, 2015-2016'da ise 3-3 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmalar, en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 18 puanla 4. sırada girdi. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.

KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'İ 

 Gianniotis, Winck, Arous, Ilıe, Ayberk Karapo, Baldursson, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi, Elson Mendes, Ali Yavuz, Benedyczak 



BEŞİKTAŞ'IN  MUHTEMEL 11'İ

Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ernest Poku, Olaitan, Ndidi, Trossard, Vlahovic



EKSİKLER

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden kaptan Orkun Kökçü ve Fabio Miretti'nin Kasımpaşa müsabakasında kadroda olması beklenmiyor.

KART SINIRINDA OLANLAR

Siyah-beyazlı takımda üç futbolcu, kart ceza sınırında yer alıyor. Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Gençlerbirliği ile oynanacak maçta cezalı olacak. Öte yandan sakatlığı süren ve mücadelede forma giymesi beklenmeyen kaptan Orkun Kökçü de kart ceza sınırında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇTA 1 KEZ GALİP GELDİ!

Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son 5 maçta 1 kez galip geldi. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde lacivert-beyazlılara 2-1'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2024-2025 sezonunda ise sahasında 3-1 yenildiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Tarafların geçen sezon oynadığı müsabakalarda da Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kalırken, evinde 2-1 galip geldi.

DEPLASMANDA 1 GALİBİYETİ VAR

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon çıktığı dört deplasman karşılaşmasında 1 galibiyet elde etti. Ligin ikinci haftasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, 4. haftada oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında ise deplasmanda Amed Sportif Faaliyetlere 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 8. haftada da Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı. Beşiktaş, böylelikle bu sezon deplasmandaki 12 muhtemel puanın 3'üne ulaşabildi. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında kazanarak deplasmanda yaşadığı sorunları unutmak istiyor. Taraflar, 10 müsabakada eşitliği bozamadı. Beşiktaş, rakip fileleri 92 kez havalandırırken Kasımpaşa, 55 gol kaydetti. Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.

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