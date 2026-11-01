Kasımpaşa - Beşiktaş: 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.
Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.
KASIMPAŞA 11'İ
Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk, Kerem, Mendes, Hajradinovic, Rak-Sakyi, Ali Yavuz, Benedyczak.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ
Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden kaptan Orkun Kökçü ve Fabio Miretti'nin Kasımpaşa müsabakasında kadroda olması beklenmiyor.
KART SINIRINDA OLANLAR
Siyah-beyazlı takımda üç futbolcu, kart ceza sınırında yer alıyor.
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Gençlerbirliği ile oynanacak maçta cezalı olacak.
Öte yandan sakatlığı süren ve mücadelede forma giymesi beklenmeyen kaptan Orkun Kökçü de kart ceza sınırında bulunuyor.
BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇTA 1 KEZ GALİP GELDİ!
Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son 5 maçta 1 kez galip geldi.
Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde lacivert-beyazlılara 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Siyah-beyazlı ekip, 2024-2025 sezonunda ise sahasında 3-1 yenildiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Tarafların geçen sezon oynadığı müsabakalarda da Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kalırken, evinde 2-1 galip geldi.
DEPLASMANDA 1 GALİBİYETİ VAR
Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon çıktığı dört deplasman karşılaşmasında 1 galibiyet elde etti.
Ligin ikinci haftasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, 4. haftada oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında ise deplasmanda Amed Sportif Faaliyetlere 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 8. haftada da Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı.
Beşiktaş, böylelikle bu sezon deplasmandaki 12 muhtemel puanın 3'üne ulaşabildi.
Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında kazanarak deplasmanda yaşadığı sorunları unutmak istiyor.
Taraflar, 10 müsabakada eşitliği bozamadı.
Beşiktaş, rakip fileleri 92 kez havalandırırken Kasımpaşa, 55 gol kaydetti.
Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.
BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA DA ÜSTÜN
İki takım, Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde 23. kez karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, konuk olduğu 22 müsabakada galibiyetlerde 10-5 üstünlük kurarken taraflar arasındaki 7 karşılaşma, berabere sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 40, Kasımpaşa ise 25 gol kaydetti.
Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nın yapıldığı dönemde rakibiyle 2013-2014'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında ise Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.
EN FARKLI SONUÇLAR
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 2014-2015 sezonunda 5-1, 1963-1964'te de 4-0'lık sonuçlarla aldı.
Kasımpaşa ise 2018-2019 sezonunda siyah-beyazlı ekibi 4-1, 2020-2021'de ise 3-0 yenerek rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetlerine imza attı.
Takımlar arasındaki Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda 5-2, 2007-2008'de 4-2'lik skorla kazandığı, 2015-2016'da ise 3-3 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmalar, en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.
Karşılaşmada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.
Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.
KASIMPAŞA 11'İ
Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk, Kerem, Mendes, Hajradinovic, Rak-Sakyi, Ali Yavuz, Benedyczak.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ
Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden kaptan Orkun Kökçü ve Fabio Miretti'nin Kasımpaşa müsabakasında kadroda olması beklenmiyor.
KART SINIRINDA OLANLAR
Siyah-beyazlı takımda üç futbolcu, kart ceza sınırında yer alıyor.
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Gençlerbirliği ile oynanacak maçta cezalı olacak.
Öte yandan sakatlığı süren ve mücadelede forma giymesi beklenmeyen kaptan Orkun Kökçü de kart ceza sınırında bulunuyor.
BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇTA 1 KEZ GALİP GELDİ!
Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son 5 maçta 1 kez galip geldi.
Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde lacivert-beyazlılara 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Siyah-beyazlı ekip, 2024-2025 sezonunda ise sahasında 3-1 yenildiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Tarafların geçen sezon oynadığı müsabakalarda da Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kalırken, evinde 2-1 galip geldi.
DEPLASMANDA 1 GALİBİYETİ VAR
Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon çıktığı dört deplasman karşılaşmasında 1 galibiyet elde etti.
Ligin ikinci haftasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, 4. haftada oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında ise deplasmanda Amed Sportif Faaliyetlere 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 8. haftada da Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı.
Beşiktaş, böylelikle bu sezon deplasmandaki 12 muhtemel puanın 3'üne ulaşabildi.
Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında kazanarak deplasmanda yaşadığı sorunları unutmak istiyor.
Taraflar, 10 müsabakada eşitliği bozamadı.
Beşiktaş, rakip fileleri 92 kez havalandırırken Kasımpaşa, 55 gol kaydetti.
Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.
BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA DA ÜSTÜN
İki takım, Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde 23. kez karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, konuk olduğu 22 müsabakada galibiyetlerde 10-5 üstünlük kurarken taraflar arasındaki 7 karşılaşma, berabere sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 40, Kasımpaşa ise 25 gol kaydetti.
Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nın yapıldığı dönemde rakibiyle 2013-2014'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında ise Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.
EN FARKLI SONUÇLAR
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 2014-2015 sezonunda 5-1, 1963-1964'te de 4-0'lık sonuçlarla aldı.
Kasımpaşa ise 2018-2019 sezonunda siyah-beyazlı ekibi 4-1, 2020-2021'de ise 3-0 yenerek rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetlerine imza attı.
Takımlar arasındaki Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda 5-2, 2007-2008'de 4-2'lik skorla kazandığı, 2015-2016'da ise 3-3 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmalar, en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.