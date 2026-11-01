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Italiano'dan Trossard'a özel talimat!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Leandro Trossard ile özel bir görüşme gerçekleştirdi....

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 14:26
Haber: Sabah
Italiano'dan Trossard'a özel talimat!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Belçikalı futbolcu Leandro Trossard ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların İtalyan çalıştırıcısının, Trossard'ın sahadaki performansından memnun olmasına rağmen hücumdaki skor katkısını artırmasını istediği belirtildi.

ITALIANO'DAN TROSSARD'A ÖZEL MESAJ!

Sabah'ın haberine göre Vincenzo Italiano, hücum hattına getirdiği hareketlilik nedeniyle Belçikalı futbolcunun performansını olumlu değerlendiriyor.

Ancak deneyimli teknik adamın, Trossard'ın daha fazla gol ve asist üretebileceğine inandığı aktarıldı.

Italiano'nun oyuncusuyla gerçekleştirdiği özel görüşmede şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:

"Performansından son derece memnunum. Beklentim, bu performansa daha fazla gol ve asist eklemen."

KASIMPAŞA MAÇINA ÖZEL HAZIRLANDI!

Milli aranın ardından oynanan 5 karşılaşmada kaleci Nübel ile birlikte tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan iki oyuncudan biri olan Trossard, bu süreçte skor katkısı sağlayamadı.

Belçikalı yıldızın, gol yollarındaki suskunluğuna son vermek amacıyla Kasımpaşa karşılaşmasına özel olarak hazırlandığı kaydedildi.

12 MAÇTA 2 GOLE KATKI!

Beşiktaş formasıyla bu sezon 12 karşılaşmaya çıkan Leandro Trossard, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Belçikalı futbolcu, Fenerbahçe derbisinde 1 asist yaparken Erzurumspor karşılaşmasında 1 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı ekip, Trossard'ın skor katkısı sağladığı iki mücadeleden de galibiyetle ayrıldı.



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