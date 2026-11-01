Dirk Kuyt'ın ilk maçı Hollanda'da gündem oldu!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli ekibin başında teknik direktör olarak ilk maçına çıkan Dirk Kuyt, görevine yenilgiyle başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Matteo Guendouzi'nin golüyle 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci devrede Göztepe'nin 76. dakikada Sinclair Armstrong ve 79. dakikada Henrique ile bulduğu gollere engel olamadı.
Üst üste ikinci lig mağlubiyetini yaşayan sarı-lacivertlilerin performansı ve Dirk Kuyt'ın ilk sınavı, Hollanda basınında geniş yer buldu.
"KUYT İÇİN ACI VERİCİ BİR İLK MAÇ!"
Hollanda basınından Voetbal Primeur, Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe kariyerine mağlubiyetle başlamasına dikkat çekti.
Haberde, "Kuyt, Fenerbahçe'de kötü bir başlangıç yaptı. Teknik direktör olarak ilk maçı acı vericiydi." ifadeleri kullanıldı.
Sport Nieuws ise eski Feyenoord ve Liverpool futbolcusunun ilk teknik direktörlük sınavını değerlendirerek, "Futbol efsanesi Dirk Kuyt, Fenerbahçe teknik direktörü olarak ilk maçında acı dolu bir akşam yaşadı." yorumunu yaptı.
"DRAMATİK BİR İLK MAÇ!"
Voetbalzone, Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki mağlubiyetini dramatik olarak nitelendirdi.
"Kuyt, Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü olarak dramatik bir ilk maça imza attı. Göztepe'ye mağlup olan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın dokuz puan gerisinde kaldı."
Haberde ayrıca Kuyt'ın sıradaki sınavında, futbolculuk kariyerinde uzun yıllar formasını giydiği Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı vurgulandı.
"DIRK KUYT TAKIMI İYİLEŞTİREMEDİ!"
Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf, Kuyt'ın ilk maçında Fenerbahçe'nin kötü gidişatına son veremediğini belirtti.
"Dirk Kuyt takımı iyileştiremedi. Fenerbahçe, Hollandalı teknik adam yönetimindeki ilk maçında orta sıralardaki rakibine mağlup oldu."
Algemeen Dagblad ise Hollandalı teknik adamın saha kenarındaki görüntüsüne ve takımının yaşadığı mağlubiyete dikkat çekti.
Gazete, Kuyt'ın Fenerbahçe'yi yeniden yükselişe geçirmek amacıyla görev aldığı ancak ilk karşılaşmasından yenilgiyle ayrıldığını aktardı.
"FENERBAHÇE İÇİN İŞLER TERSİNE DÖNDÜ!"
De Gelderlander, Fenerbahçe'nin karşılaşmanın son bölümünde yediği gollerle üstünlüğünü kaybetmesini öne çıkardı.
"Fenerbahçe ve Dirk Kuyt için işler iki dakika içinde tersine döndü. Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü olarak ilk maçında Göztepe'ye karşı Hollandalı teknik adam, öne geçen takımının ikinci yarıda maçı kaybetmesine tanık oldu."
"TAKIMININ ÇÖKÜŞÜNÜ İZLEDİ!"
Hollanda basınından NU, Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki yenilgisini değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörünün ilk maçı acı doluydu, takımının çöküşünü izledi."
Haberde, yardımcılık görevinden teknik direktörlüğe getirilen Kuyt'ın ilk maçında galibiyet hedeflediği ancak bunu başaramadığı belirtildi.
"TARAFTARLAR BİR KEZ DAHA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI!"
Eindhovens Dagblad, Kuyt'ın Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Kuyt'a en az üç maç için teknik direktörlük görevi verildi. Kalıcı teknik direktör olması da ihtimal dışı değil. Ancak bunun için iyi sonuçlar alması gerekiyor. Göztepe maçı iyi bir başlangıç olmadı. Taraftarlar bir kez daha hayal kırıklığıyla evlerine döndü."
"ŞİMDİ KUYT'I LIVERPOOL SINAVI BEKLİYOR!"
Voetbal International ise Fenerbahçe'nin son dönemde Aston Villa ve Galatasaray karşısında aldığı yenilgilerin ardından Dirk Kuyt'a görev verildiğini hatırlattı.
Hollanda basınında yer alan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Bu gidişatı tersine çevirmeyi uman Fenerbahçe yönetimi, Kuyt'a yöneldi. Hollandalı çalıştırıcının ilk maçı hiç de mutlu geçmedi. Şimdi Kuyt'ı yeni bir meydan okuma bekliyor. Eski aşkı Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak."
Fenerbahçe, Göztepe mağlubiyetinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek.
Karşılaşmanın ilk yarısını Matteo Guendouzi'nin golüyle 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci devrede Göztepe'nin 76. dakikada Sinclair Armstrong ve 79. dakikada Henrique ile bulduğu gollere engel olamadı.
Üst üste ikinci lig mağlubiyetini yaşayan sarı-lacivertlilerin performansı ve Dirk Kuyt'ın ilk sınavı, Hollanda basınında geniş yer buldu.
"KUYT İÇİN ACI VERİCİ BİR İLK MAÇ!"
Hollanda basınından Voetbal Primeur, Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe kariyerine mağlubiyetle başlamasına dikkat çekti.
Haberde, "Kuyt, Fenerbahçe'de kötü bir başlangıç yaptı. Teknik direktör olarak ilk maçı acı vericiydi." ifadeleri kullanıldı.
Sport Nieuws ise eski Feyenoord ve Liverpool futbolcusunun ilk teknik direktörlük sınavını değerlendirerek, "Futbol efsanesi Dirk Kuyt, Fenerbahçe teknik direktörü olarak ilk maçında acı dolu bir akşam yaşadı." yorumunu yaptı.
"DRAMATİK BİR İLK MAÇ!"
Voetbalzone, Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki mağlubiyetini dramatik olarak nitelendirdi.
"Kuyt, Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü olarak dramatik bir ilk maça imza attı. Göztepe'ye mağlup olan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın dokuz puan gerisinde kaldı."
Haberde ayrıca Kuyt'ın sıradaki sınavında, futbolculuk kariyerinde uzun yıllar formasını giydiği Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı vurgulandı.
"DIRK KUYT TAKIMI İYİLEŞTİREMEDİ!"
Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf, Kuyt'ın ilk maçında Fenerbahçe'nin kötü gidişatına son veremediğini belirtti.
"Dirk Kuyt takımı iyileştiremedi. Fenerbahçe, Hollandalı teknik adam yönetimindeki ilk maçında orta sıralardaki rakibine mağlup oldu."
Algemeen Dagblad ise Hollandalı teknik adamın saha kenarındaki görüntüsüne ve takımının yaşadığı mağlubiyete dikkat çekti.
Gazete, Kuyt'ın Fenerbahçe'yi yeniden yükselişe geçirmek amacıyla görev aldığı ancak ilk karşılaşmasından yenilgiyle ayrıldığını aktardı.
"FENERBAHÇE İÇİN İŞLER TERSİNE DÖNDÜ!"
De Gelderlander, Fenerbahçe'nin karşılaşmanın son bölümünde yediği gollerle üstünlüğünü kaybetmesini öne çıkardı.
"Fenerbahçe ve Dirk Kuyt için işler iki dakika içinde tersine döndü. Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü olarak ilk maçında Göztepe'ye karşı Hollandalı teknik adam, öne geçen takımının ikinci yarıda maçı kaybetmesine tanık oldu."
"TAKIMININ ÇÖKÜŞÜNÜ İZLEDİ!"
Hollanda basınından NU, Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki yenilgisini değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörünün ilk maçı acı doluydu, takımının çöküşünü izledi."
Haberde, yardımcılık görevinden teknik direktörlüğe getirilen Kuyt'ın ilk maçında galibiyet hedeflediği ancak bunu başaramadığı belirtildi.
"TARAFTARLAR BİR KEZ DAHA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI!"
Eindhovens Dagblad, Kuyt'ın Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Kuyt'a en az üç maç için teknik direktörlük görevi verildi. Kalıcı teknik direktör olması da ihtimal dışı değil. Ancak bunun için iyi sonuçlar alması gerekiyor. Göztepe maçı iyi bir başlangıç olmadı. Taraftarlar bir kez daha hayal kırıklığıyla evlerine döndü."
"ŞİMDİ KUYT'I LIVERPOOL SINAVI BEKLİYOR!"
Voetbal International ise Fenerbahçe'nin son dönemde Aston Villa ve Galatasaray karşısında aldığı yenilgilerin ardından Dirk Kuyt'a görev verildiğini hatırlattı.
Hollanda basınında yer alan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Bu gidişatı tersine çevirmeyi uman Fenerbahçe yönetimi, Kuyt'a yöneldi. Hollandalı çalıştırıcının ilk maçı hiç de mutlu geçmedi. Şimdi Kuyt'ı yeni bir meydan okuma bekliyor. Eski aşkı Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak."
Fenerbahçe, Göztepe mağlubiyetinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek.