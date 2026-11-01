Deniz Öncü, Moto2 Malezya Grand Prix'sinde kaza yaptı!

Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 19. etabı olan Malezya Grand Prix'sinde, milli motosikletçi Deniz Öncü kaza yaparak yarış dışı kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Malezya'daki Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta ELF Marc VDS Takımı adına mücadele eden Red Bull sporcusu Deniz Öncü, yarışa 25. cepten başladı.
DENİZ ÖNCÜ KAZA YAPTI
Milli motosikletçi, yarışın ikinci turunun tamamlanmasına kısa süre kala geçirdiği kaza nedeniyle mücadeleye devam edemedi.
Yarış dışı kalan Deniz Öncü'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Malezya Grand Prix'sinde milli sporcunun da aralarında bulunduğu toplam 6 sürücü yarışı tamamlayamadı.
MALEZYA'DA ZAFER DAVID ALONSO'NUN
Moto2 Malezya Grand Prix'sini CFMOTO RCB Aspar takımından Kolombiyalı motosikletçi David Alonso birinci sırada tamamladı.
Alonso'nun takım arkadaşı İspanyol Daniel Holgado ikinci olurken, QJ MOTOR-MSI takımının İspanyol sürücüsü Angel Piqueras üçüncülüğü elde etti.
SIRADAKİ DURAK KATAR
Dünya Moto2 Şampiyonası'nda sezonun 20. etabı, 6-8 Kasım tarihlerinde Katar'da gerçekleştirilecek.
DENİZ ÖNCÜ KAZA YAPTI
Milli motosikletçi, yarışın ikinci turunun tamamlanmasına kısa süre kala geçirdiği kaza nedeniyle mücadeleye devam edemedi.
Yarış dışı kalan Deniz Öncü'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Malezya Grand Prix'sinde milli sporcunun da aralarında bulunduğu toplam 6 sürücü yarışı tamamlayamadı.
MALEZYA'DA ZAFER DAVID ALONSO'NUN
Moto2 Malezya Grand Prix'sini CFMOTO RCB Aspar takımından Kolombiyalı motosikletçi David Alonso birinci sırada tamamladı.
Alonso'nun takım arkadaşı İspanyol Daniel Holgado ikinci olurken, QJ MOTOR-MSI takımının İspanyol sürücüsü Angel Piqueras üçüncülüğü elde etti.
SIRADAKİ DURAK KATAR
Dünya Moto2 Şampiyonası'nda sezonun 20. etabı, 6-8 Kasım tarihlerinde Katar'da gerçekleştirilecek.