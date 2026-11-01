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Galatasaray'da Okan Buruk'un Singo planı!

Sakatlık sürecini atlatan ve Galatasaray'ın Konyaspor'u 4-0 yendiği mücadeleye ilk 11'de başlayan Wilfried Singo için teknik direktör Okan Buruk'un planı belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 14:48
Haber: Milliyet
Galatasaray'da Okan Buruk'un Singo planı!
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Wilfried Singo
Wilfried Singo
Galatasaray
Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği mücadeleye ilk 11'de başlayan Wilfried Singo performansıyla dikkatleri çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sakatlığını atlatıp 166 gün sonra ilk 11'e dönen Wilfried Singo, Konyaspor maçındaki performansıyla Okan Buruk'tan tam not alırken, teknik heyetin gelecek planlarında da yerini sağlamlaştırdı.

PERFORMANSIYLA SINIFI GEÇTİ

Sabah'ta yer alan habere göre Konyaspor maçında stoperde görev yapan Wilfried Singo, performansıyla sınıfı geçti. Sakatlığının ardından 166 gün sonra çıktığı ilk 11'de Sanchez ile iyi bir uyum gösteren Fildişi Sahilli yıldız, cezalı olan Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda Okan Buruk'un da elini rahatlattı.

SINGO PLANI

Rakibin 7 tehlikeli atağını savuşturan Singo, girdiği 10 ikili mücadelenin 5'inden başarıyla çıktı. Amed maçında da stoperde oynatılması planlanan oyuncu, sonrasında sağ bek alternatifi olarak Sallai ile rekabet verecek.

MAÇ SONU SAKATLIK YANITI

Singo Konyaspor maçının ardından, "Sakatlığını tamamen atlattı mı, bundan sonra nasıl bir Singo izleyeceğiz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Sakatlık süreci zordu, uzun çalışmalar gerektirdi. Şimdi iyi bir şekilde oynamayı umuyordum." yanıtını vermişti.



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