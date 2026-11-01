Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde kayıpsız gidiyor

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Melikgazi Kayseri deplasmanına konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, rakibini 85-65 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı. [Bir hafta BAY] Melikgazi Kayseri ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ozan Gönen, Hakan Gerey, Furkan Köse
Melikgazi Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz 1, Fair 22, Pelin Gülçelik 2, Rana Uçar, Merve Uygül, İnci Güçlü 4, Kaur 2, Jones 23, Mompremier 10, Bengisu Alper 1, Feray Dalkılıç
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Şevval Akalan 5, Smalls 8, Fauthoux 16, Gökşen Fitik 11, Sude Yılmaz, Sevgi Uzun 10, Derin Erdoğan, Juhasz 16, Elif Bayram 6, Yaren Düzcü, Hof 5, Kuier 8
1. Periyot: 21-20
Devre: 32-40
3. Periyot: 45-63
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı. [Bir hafta BAY] Melikgazi Kayseri ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ozan Gönen, Hakan Gerey, Furkan Köse
Melikgazi Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz 1, Fair 22, Pelin Gülçelik 2, Rana Uçar, Merve Uygül, İnci Güçlü 4, Kaur 2, Jones 23, Mompremier 10, Bengisu Alper 1, Feray Dalkılıç
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Şevval Akalan 5, Smalls 8, Fauthoux 16, Gökşen Fitik 11, Sude Yılmaz, Sevgi Uzun 10, Derin Erdoğan, Juhasz 16, Elif Bayram 6, Yaren Düzcü, Hof 5, Kuier 8
1. Periyot: 21-20
Devre: 32-40
3. Periyot: 45-63