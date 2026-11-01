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Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde kayıpsız gidiyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde Melikgazi Kayseri'yi deplasmanda 85-65 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 17:47 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 18:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde kayıpsız gidiyor
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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Melikgazi Kayseri deplasmanına konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, rakibini 85-65 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı. [Bir hafta BAY] Melikgazi Kayseri ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ozan Gönen, Hakan Gerey, Furkan Köse

Melikgazi Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz 1, Fair 22, Pelin Gülçelik 2, Rana Uçar, Merve Uygül, İnci Güçlü 4, Kaur 2, Jones 23, Mompremier 10, Bengisu Alper 1, Feray Dalkılıç

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Şevval Akalan 5, Smalls 8, Fauthoux 16, Gökşen Fitik 11, Sude Yılmaz, Sevgi Uzun 10, Derin Erdoğan, Juhasz 16, Elif Bayram 6, Yaren Düzcü, Hof 5, Kuier 8

1. Periyot: 21-20

Devre: 32-40

3. Periyot: 45-63



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