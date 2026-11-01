Bayern Münih'te Saibari ameliyat oldu

Bayern Münih'te Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmanın ardından sakatlık şoku yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman kulübü, mücadelenin ilk yarısında kaleci Gregor Kobel ile çarpışarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ismael Saibari'nin sağ ayak bileğindeki bağ yırtığı nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.
STADYUMDAN AMBULANSLA AYRILDI
31 Ekim Cumartesi günü Bundesliga'da oynanan karşılaşmada sakatlanan 25 yaşındaki Faslı orta saha, Allianz Arena'dan ambulansla ayrıldı ve geceyi kentteki bir hastanede geçirdi.
Bayern Münih, Saibari'nin sahalara dönüş tarihiyle ilgili herhangi bir takvim paylaşmadı.
STADYUMDAN AMBULANSLA AYRILDI
31 Ekim Cumartesi günü Bundesliga'da oynanan karşılaşmada sakatlanan 25 yaşındaki Faslı orta saha, Allianz Arena'dan ambulansla ayrıldı ve geceyi kentteki bir hastanede geçirdi.
Bayern Münih, Saibari'nin sahalara dönüş tarihiyle ilgili herhangi bir takvim paylaşmadı.