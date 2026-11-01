Bugün
BİTTİ
Trabzonspor
2
Gaziantep FK
0
CANLI
33'
Kasımpaşa
0
Beşiktaş
1
Bugün
BİTTİ
Amed Sportif
5
Eyüpspor
1
CANLI
34'
Bodrum FK
1
Ümraniye
1
Bugün
19:30
E. Frankfurt
Hamburger SV
CANLI
4'
Liverpool
0
Arsenal
0
CANLI
55'
Racing Santander
0
Real Madrid
3
Bugün
23:00
Athletic Bilbao
Real Sociedad
Bugün
BİTTİ
Lazio
2
Cagliari
1
Bugün
22:45
Juventus
SSC Napoli
CANLI
19'
Lyon
0
Angers
0
Dün
BİTTİ
Cambuur
4
Go Ahead Eagles
0

Bayern Münih'te Saibari ameliyat oldu

Bayern Münih, Borussia Dortmund maçında sağ ayak bileğindeki bağları yırtılan Ismael Saibari'nin ameliyat edildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 17:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'te Saibari ameliyat oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bayern Münih'te Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmanın ardından sakatlık şoku yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman kulübü, mücadelenin ilk yarısında kaleci Gregor Kobel ile çarpışarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ismael Saibari'nin sağ ayak bileğindeki bağ yırtığı nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.

STADYUMDAN AMBULANSLA AYRILDI

31 Ekim Cumartesi günü Bundesliga'da oynanan karşılaşmada sakatlanan 25 yaşındaki Faslı orta saha, Allianz Arena'dan ambulansla ayrıldı ve geceyi kentteki bir hastanede geçirdi.

Bayern Münih, Saibari'nin sahalara dönüş tarihiyle ilgili herhangi bir takvim paylaşmadı.



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.