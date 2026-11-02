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Hawks çaylağı Flemings'e 1 maç ceza

NBA, New Orleans Pelicans oyuncusu Bryce McGowens'ın başına dirsek atan Atlanta Hawks guardı Kingston Flemings'e bir maçlık ücret kesintili men cezası verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 13:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Hawks çaylağı Flemings'e 1 maç ceza
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Atlanta Hawks'ın genç oyuncusu Kingston Flemings, New Orleans Pelicans karşılaşmasındaki hareketi nedeniyle bir maç ceza aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NBA, 1 Kasım Pazar günü yaptığı açıklamada Flemings'in, Bryce McGowens'ın başına dirsek atması nedeniyle bir maçta ücret almadan forma giyemeyeceğini duyurdu.

20 yaşındaki guard, cumartesi günü Smoothie King Center'da oynanan ve Atlanta'nın 121-99 kaybettiği karşılaşmanın son çeyreğinde, bitime 3 dakika 4 saniye kala yaşanan olayın ardından oyundan ihraç edilmişti.

Flemings, cezasını pazartesi günü Indiana Pacers'a karşı deplasmanda oynanacak maçta çekecek.

Genç oyuncu, Pelicans karşısında 24 dakikada 12 sayı, 6 asist ve 4 top çalma kaydetti.

8'de 4 saha içi ve 2'de 1 üçlük isabeti bulan Flemings, oyundan atılmadan önce üç top kaybı yaptı.

Atlanta'nın bu sezonki yedi maçının tamamında görev alan guard, maç başına 20,3 dakikada 7,1 sayı, 4,6 asist ve 2,9 ribaund ortalamaları yakaladı.

Flemings, yüzde 47,6 saha içi ve yüzde 38,5 üçlük isabetiyle oynuyor.

New Orleans deplasmanındaki mağlubiyetle derecesi 3-4'e gerileyen Hawks, karşılaşmada yüzde 38,5 saha içi ve yüzde 17,4 üçlük isabetinde kaldı.

Pelicans ise saha içinden yüzde 56,6 ile oynadı.



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