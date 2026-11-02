Bugün
20:00
Gençlerbirliği
Alanyaspor
Bugün
20:00
Kayserispor
Muğlaspor
Bugün
23:00
Newcastle
Everton
Bugün
23:00
Deportivo
Osasuna
Bugün
20:30
Sassuolo
Fiorentina
Bugün
22:45
Atalanta
Parma
Bugün
22:45
Lorient
Brest

Fabian Wohlgemuth: "Galatasaray'a karşı bir şeyler bekliyoruz"

Stuttgart Sportif Direktörü Fabian Wohlgemuth, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynayacakları maçtan bir şeyler beklediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Kasım 2026 12:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fabian Wohlgemuth: 'Galatasaray'a karşı bir şeyler bekliyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Stuttgart Sportif Direktörü Fabian Wohlgemuth, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynayacakları maçla ilgili konuştu.

"KENDİMİZE ODAKLANMALIYIZ" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman futbol insanı, İstanbul'da Galatasaray'a karşı oldukça duygusal bir maç ve gürültülü bir stadyum beklediğini söyledi. Fabian Wohlgemuth, "Kendimize odaklanmalıyız. İstanbul'da hissedilen atmosfer kesinlikle farklı olacaktır." dedi.

Sözlerine devam eden Wohlgemuth, "Elbette, Leverkusen'e karşı alınan bir mağlubiyetin ardından İstanbul'da oynanacak bir Salı akşamı maçına, galibiyetin ardından olduğundan farklı bir şekilde yaklaşmak son derece normal." diye konuştu.

"İSTANBUL'DAN BİR ŞEYLER BEKLİYORUZ"

Fabian Wohlgemuth, "Atletico Madrid maçı da dahil olmak üzere şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde en üst seviyede rekabet edebileceğimizi ve ayakta kalabileceğimizi gösterdik; bu yüzden İstanbul'da Galatasaray'a karşı da bir şeyler bekliyoruz." dedi.

Galatasaray ile Stuttgart, salı günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.