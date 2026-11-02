Fabian Wohlgemuth: 'Galatasaray'a karşı bir şeyler bekliyoruz'

Stuttgart Sportif Direktörü Fabian Wohlgemuth, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynayacakları maçla ilgili konuştu.
"KENDİMİZE ODAKLANMALIYIZ" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman futbol insanı, İstanbul'da Galatasaray'a karşı oldukça duygusal bir maç ve gürültülü bir stadyum beklediğini söyledi. Fabian Wohlgemuth, "Kendimize odaklanmalıyız. İstanbul'da hissedilen atmosfer kesinlikle farklı olacaktır." dedi.
Sözlerine devam eden Wohlgemuth, "Elbette, Leverkusen'e karşı alınan bir mağlubiyetin ardından İstanbul'da oynanacak bir Salı akşamı maçına, galibiyetin ardından olduğundan farklı bir şekilde yaklaşmak son derece normal." diye konuştu.
"İSTANBUL'DAN BİR ŞEYLER BEKLİYORUZ"
Fabian Wohlgemuth, "Atletico Madrid maçı da dahil olmak üzere şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde en üst seviyede rekabet edebileceğimizi ve ayakta kalabileceğimizi gösterdik; bu yüzden İstanbul'da Galatasaray'a karşı da bir şeyler bekliyoruz." dedi.
Galatasaray ile Stuttgart, salı günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.
"KENDİMİZE ODAKLANMALIYIZ" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman futbol insanı, İstanbul'da Galatasaray'a karşı oldukça duygusal bir maç ve gürültülü bir stadyum beklediğini söyledi. Fabian Wohlgemuth, "Kendimize odaklanmalıyız. İstanbul'da hissedilen atmosfer kesinlikle farklı olacaktır." dedi.
Sözlerine devam eden Wohlgemuth, "Elbette, Leverkusen'e karşı alınan bir mağlubiyetin ardından İstanbul'da oynanacak bir Salı akşamı maçına, galibiyetin ardından olduğundan farklı bir şekilde yaklaşmak son derece normal." diye konuştu.
"İSTANBUL'DAN BİR ŞEYLER BEKLİYORUZ"
Fabian Wohlgemuth, "Atletico Madrid maçı da dahil olmak üzere şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde en üst seviyede rekabet edebileceğimizi ve ayakta kalabileceğimizi gösterdik; bu yüzden İstanbul'da Galatasaray'a karşı da bir şeyler bekliyoruz." dedi.
Galatasaray ile Stuttgart, salı günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.
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