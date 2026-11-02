Toto Wolff: 'İnsanlar Kimi'den şüphe ediyordu'

Formula 1 Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayarak kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanan Kimi Antonelli, motor sporları tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mercedes'in 20 yaşındaki İtalyan pilotu, Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu olurken takım patronu Toto Wolff, genç yıldızın zirveye uzanan yolculuğunu anlattı.
Sky Sports F1'e konuşan Wolff, Antonelli'nin kariyerinin ilk dönemlerinde yaşadığı zorlukları ve kendisine yöneltilen eleştirileri hatırlattı.
Antonelli'yi henüz 11 yaşındayken tanıdığını belirten Avusturyalı yönetici, genç pilotun gelişiminin inanılmaz bir hızla gerçekleştiğini söyledi.
Wolff, şu ifadeleri kullandı:
"İnanılmaz bir şey. Kendimizi çimdiklememiz gerekiyor çünkü daha dün 11 yaşında bir çocuk olarak karting garajındaymış gibi geliyor. Her şey çok hızlı gelişti."
Antonelli'nin alt kategorilerdeki kariyerine değinen Wolff, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye transfer olma kararı sonrasında genç pilotu Formula 1'e yükseltmekte tereddüt etmediğini belirtti.
"Alt kategorilerde kazandı, ardından Formula 2'de zor bir yıl geçirdi ve insanlar daha o zaman ondan şüphe etmeye başladı. Lewis bana 'Ferrari'ye gidiyorum' dediğinde ilk tepkim Kimi'yi araca oturtmamız gerektiğiydi. Ancak insanlar bu karardan şüphe ediyordu."
"İKİ SPONSORUMUZ BİZİ TERK ETTİ"
Antonelli'nin Mercedes'e transferinin takım açısından yalnızca sportif değil, ticari sonuçlar da doğurduğunu açıklayan Wolff, dikkat çeken bir itirafta bulundu.
"Az önce düşünüyordum, bu karar yüzünden iki sponsorumuz bizi terk etti. Çünkü 'Bu çocuk da kim?' diye soruyorlardı. Ancak bizimle kalanlar da oldu. Bazıları bugün burada ve bu başarının karşılığını alıyor."
Wolff, genç pilotun Formula 1'deki ilk sezonunda yaşadığı sıkıntılara rağmen Mercedes'in kendisine olan inancını kaybetmediğini vurguladı.
"FORMULA 1'DE OLMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER"
Antonelli'nin çaylak sezonunda 10 yarıştan puansız ayrıldığını hatırlatan Mercedes patronu, o dönemde yapılan eleştirilerin boyutuna dikkat çekti.
"İnsanlar onun Formula 1'de bile olmaması gerektiğini, daha küçük bir takımda yarışmasının doğru olacağını söylüyordu. Puan alamadığı 10 yarış, Spa'daki gözyaşları ve şimdi geldiğimiz nokta..."
Takımın zor günlerde Antonelli'nin arkasında durduğunu belirten Wolff, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Takımla gurur duyuyorum. Herkes ona güvenmeye devam etti ve sonunda Kimi bu güvenin karşılığını verdi."
"GARAJDAKİ HERKESİ DEĞİŞTİRDİ"
Toto Wolff, Antonelli'nin yalnızca pistteki performansıyla değil, karakteriyle de Mercedes üzerinde önemli bir etki yarattığını söyledi.
İtalyan pilotun takıma katılmasıyla garajdaki atmosferin değiştiğini belirten Wolff, esprili bir değerlendirmede bulundu.
"Takımımızda oldukça ciddi, duygularını pek göstermeyen İngiliz insanlarla çalışıyoruz. Sonra bu İtalyan çocuk geliyor ve garajdaki herkese sarılmaya başlıyor. Ortamın nasıl değiştiğini görebiliyorsunuz. Şimdi bütün İngilizler birbirine sarılıyor. Bunu görmek gerçekten tuhaf."
"20 YAŞINDA VE HALA BİR ÇOCUK"
Antonelli'nin genç yaşına rağmen pist üzerinde büyük bir olgunluk sergilediğini dile getiren Wolff, özel hayatındaki doğallığını ise takdir etti.
"Henüz 20 yaşında. Aracı kullanırken gösterdiği olgunluğu, iş ortaklarımızla kurduğu iletişimi görüyorsunuz. Ama doğum gününde su parkına gidiyor. Bu gerçekten harika."
Genç pilotla yaşadığı bir anıyı da paylaşan Wolff, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Bir gün 'Kimi nerede, onunla konuşmam gerekiyor?' dedim. Bana 'Kimi arkadaşlarıyla su parkında' dediler. Onun bu yönünü çok seviyoruz."
9 GALİBİYETLE GELEN TARİHİ ŞAMPİYONLUK
Mercedes'in genç yıldızı Kimi Antonelli, Formula 1'deki ikinci sezonunda kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı.
2026 sezonunda 9 Grand Prix galibiyeti elde eden İtalyan pilot, Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada bitirerek şampiyonluğunu ilan etti.
20 yaşında zirveye çıkan Antonelli, Sebastian Vettel'in 2010 yılında 23 yaşında elde ettiği en genç dünya şampiyonu rekorunu geride bıraktı.
İlk sezonunda yaşadığı zorlukların ardından büyük bir çıkış yakalayan Antonelli, Mercedes'in kendisine duyduğu güveni dünya şampiyonluğuyla taçlandırdı.
Sky Sports F1'e konuşan Wolff, Antonelli'nin kariyerinin ilk dönemlerinde yaşadığı zorlukları ve kendisine yöneltilen eleştirileri hatırlattı.
Antonelli'yi henüz 11 yaşındayken tanıdığını belirten Avusturyalı yönetici, genç pilotun gelişiminin inanılmaz bir hızla gerçekleştiğini söyledi.
Wolff, şu ifadeleri kullandı:
"İnanılmaz bir şey. Kendimizi çimdiklememiz gerekiyor çünkü daha dün 11 yaşında bir çocuk olarak karting garajındaymış gibi geliyor. Her şey çok hızlı gelişti."
Antonelli'nin alt kategorilerdeki kariyerine değinen Wolff, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye transfer olma kararı sonrasında genç pilotu Formula 1'e yükseltmekte tereddüt etmediğini belirtti.
"Alt kategorilerde kazandı, ardından Formula 2'de zor bir yıl geçirdi ve insanlar daha o zaman ondan şüphe etmeye başladı. Lewis bana 'Ferrari'ye gidiyorum' dediğinde ilk tepkim Kimi'yi araca oturtmamız gerektiğiydi. Ancak insanlar bu karardan şüphe ediyordu."
"İKİ SPONSORUMUZ BİZİ TERK ETTİ"
Antonelli'nin Mercedes'e transferinin takım açısından yalnızca sportif değil, ticari sonuçlar da doğurduğunu açıklayan Wolff, dikkat çeken bir itirafta bulundu.
"Az önce düşünüyordum, bu karar yüzünden iki sponsorumuz bizi terk etti. Çünkü 'Bu çocuk da kim?' diye soruyorlardı. Ancak bizimle kalanlar da oldu. Bazıları bugün burada ve bu başarının karşılığını alıyor."
Wolff, genç pilotun Formula 1'deki ilk sezonunda yaşadığı sıkıntılara rağmen Mercedes'in kendisine olan inancını kaybetmediğini vurguladı.
"FORMULA 1'DE OLMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER"
Antonelli'nin çaylak sezonunda 10 yarıştan puansız ayrıldığını hatırlatan Mercedes patronu, o dönemde yapılan eleştirilerin boyutuna dikkat çekti.
"İnsanlar onun Formula 1'de bile olmaması gerektiğini, daha küçük bir takımda yarışmasının doğru olacağını söylüyordu. Puan alamadığı 10 yarış, Spa'daki gözyaşları ve şimdi geldiğimiz nokta..."
Takımın zor günlerde Antonelli'nin arkasında durduğunu belirten Wolff, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Takımla gurur duyuyorum. Herkes ona güvenmeye devam etti ve sonunda Kimi bu güvenin karşılığını verdi."
"GARAJDAKİ HERKESİ DEĞİŞTİRDİ"
Toto Wolff, Antonelli'nin yalnızca pistteki performansıyla değil, karakteriyle de Mercedes üzerinde önemli bir etki yarattığını söyledi.
İtalyan pilotun takıma katılmasıyla garajdaki atmosferin değiştiğini belirten Wolff, esprili bir değerlendirmede bulundu.
"Takımımızda oldukça ciddi, duygularını pek göstermeyen İngiliz insanlarla çalışıyoruz. Sonra bu İtalyan çocuk geliyor ve garajdaki herkese sarılmaya başlıyor. Ortamın nasıl değiştiğini görebiliyorsunuz. Şimdi bütün İngilizler birbirine sarılıyor. Bunu görmek gerçekten tuhaf."
"20 YAŞINDA VE HALA BİR ÇOCUK"
Antonelli'nin genç yaşına rağmen pist üzerinde büyük bir olgunluk sergilediğini dile getiren Wolff, özel hayatındaki doğallığını ise takdir etti.
"Henüz 20 yaşında. Aracı kullanırken gösterdiği olgunluğu, iş ortaklarımızla kurduğu iletişimi görüyorsunuz. Ama doğum gününde su parkına gidiyor. Bu gerçekten harika."
Genç pilotla yaşadığı bir anıyı da paylaşan Wolff, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Bir gün 'Kimi nerede, onunla konuşmam gerekiyor?' dedim. Bana 'Kimi arkadaşlarıyla su parkında' dediler. Onun bu yönünü çok seviyoruz."
9 GALİBİYETLE GELEN TARİHİ ŞAMPİYONLUK
Mercedes'in genç yıldızı Kimi Antonelli, Formula 1'deki ikinci sezonunda kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı.
2026 sezonunda 9 Grand Prix galibiyeti elde eden İtalyan pilot, Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada bitirerek şampiyonluğunu ilan etti.
20 yaşında zirveye çıkan Antonelli, Sebastian Vettel'in 2010 yılında 23 yaşında elde ettiği en genç dünya şampiyonu rekorunu geride bıraktı.
İlk sezonunda yaşadığı zorlukların ardından büyük bir çıkış yakalayan Antonelli, Mercedes'in kendisine duyduğu güveni dünya şampiyonluğuyla taçlandırdı.