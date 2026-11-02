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Galatasaray'dan rakiplerine büyük fark!

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ezeli rakiplerine büyük fark attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 11:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan rakiplerine büyük fark!
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Süper Lig'de son yıllarda Galatasaray'ın hegemonyası yaşanırken sarı-kırmızılılar 4 yıldır şampiyonluğu kimselere kaptırmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşinci senesinde de başarıya emin adımlarla koşan sarı-kırmızılılarda bu başarının temelleri 2022-23 sezonunda Okan Buruk'un göreve gelmesiyle birlikte atıldı. Başarılı teknik adam geldiği ilk haftalarda biraz tökezledi ancak ardından Galatasaray'ı adeta şaha kaldırdı. Sarı-kırmızılılar son 5 sezonda rakiplerine inanılmaz bir fark atmayı başardı, hem kupaları hem de puanları topladı.

FENERBAHÇE 52 PUAN GERİDE KALDI

Sarı-kırmızılılar 2022-23 sezonundan itibaren 5. yılına girilen Süper Lig'de toplamda 405 puan toplamayı başardı. İlk senesinde 88 puan toplayan Galatasaray, 2023-24'te ise 102 puanla rekor kırdı. Ardından 95 puanla bir kez daha şampiyonluğu kimselere bırakmayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise 77 puanla dörtlemeye ulaşmıştı. Ezeli rakipleri ise çok geride kaldı. 5 yılda Fenerbahçe 353, Beşiktaş 275 ve Trabzonspor ise 266 puan toplayabildi. Teknik direktör Okan Buruk, her yıl çekiştiği Fenerbahçe'ye 52 puan fark attı.

18 TEKNİK ADAM GÖNDERDİ

Son 5 sezonda Galatasaray yola sadece Okan Buruk ile devam ederken, ezeli rakiplerinde ise 18 teknik adam değişikliği yaşandı. Bu süreçte Beşiktaş 8, Fenerbahçe ve Trabzonspor ise 5'er kez teknik adam değişikliğine giderek Galatasaray'ı durdurmaya çalıştı. Ancak Okan Buruk istikrarın da getirdiği avantajı iyi kullanarak kupaları toplamayı başardı.

SIRA AVRUPA'YA GELDİ

Galatasaray'da Süper Lig'de gelen 4 maçlık serinin ardından gözler Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart mücadelesine çevrildi. Sarı-kırmızılılar Avrupa'da topladığı 3 puanla play-off potasının içerisine girerken, üst sıralara yükselmek için Stuttgart'ı da devirmek istiyor. Bütün planlar 3 puan üzerine yapılıyor.  

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