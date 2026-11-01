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Beşiktaş'ta Trossard 4 hafta sonra gol attı!

Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, Kasımpaşa karşısında attığı golle 4 haftalık suskunluğunu sona erdirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 22:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Trossard 4 hafta sonra gol attı!
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Beşiktaş'ta Leandro Trossard, Kasımpaşa maçında suskunluğuna son verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı formayla tek golünü Erzurumspor FK karşısında kaydeden tecrübeli oyuncu, Kasımpaşa karşısında ikinci kez fileleri havalandırdı.

Sakatlığı nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyen Trossard, ardından Kocaelispor, Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir karşılaşmalarında gol sevinci yaşayamadı.

Kasımpaşa karşısında Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla yakaladığı fırsatı gole çeviren Belçikalı futbolcu, takımının ilk golünü kaydetti. Trossard, böylece 4 haftalık gol hasretini bitirdi.



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