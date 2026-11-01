Beşiktaş'ta Vlahovic suskunluğunu bozdu!

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Dusan Vlahovic, 3 maç sonra gol sevinci yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı formayla 7. golünü kaydeden Sırp futbolcu, Kocaelispor karşısında attığı golün ardından ligde Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında rakip fileleri havalandıramazken UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace karşılaşmasını da boş geçti.
Vlahovic yaşadığı bağırsak enfeksiyonu sebebiyle Hoffenheim deplasmanına götürülmemişti.
Vlahovic yaşadığı bağırsak enfeksiyonu sebebiyle Hoffenheim deplasmanına götürülmemişti.