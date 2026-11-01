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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından Fenerbahçe için gelen soruya cevap verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 22:05 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 22:55
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligde Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için adı geçen isimlerden biri olarak gösterilen Emre Belözoğlu, konuyla ilgili gelen soruya cevap verdi.

"HER ZAMAN YERİ AYRI OLACAK"

Genç teknik adam, "Geçmişimizde Fenerbahçe'nin yerini konuşmayı çok anlamlı bulmuyorum. Ben Fenerbahçe'nin en zor dönemlerinde, en mutlu dönemlerinde... çok mutlu, çok hüzünlü süreçler de yaşamış bir eski sporcusu olarak; herkesin kendi içinde mutlaka hayalleri olan, hedefleri olan, orada olmak istediği bir yer Fenerbahçe. Benim de gönlümde her zaman Fenerbahçe'nin yeri ayrı olacak." dedi.

Emre Belözoğlu, "Ama bugün bu sorunun muhatabı, öznesi ben olmadığımı düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'yi yöneten yöneticiler, bugün camianın büyüklerinin vermiş olduğu bir karar özelinde değerlendirme yapacak bir konumda ve durumda olduğumu düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe teknik direktörlüğüne talip olmak kadar bence —kendi adıma bunu söylemek durumundayım— olmaması gereken, yakışıksız olan bir durum görüyorum talip olmayı." sözlerini sarf etti.

"O GÖREVE TALİP OLUNMAZ, 
O GÖREVE LAYIK GÖRÜRLER"

"Bu mesleğe gerçekten 6 senemi veriyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, Fenerbahçe'de o göreve sizi layık görür kulübü yönetenler, yöneticiler. Onlar bir tavır gösterirler, size inandığını hissettirirler; o zaman bazı şeyler gelişmelidir." diyen Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe bugün geldiği noktada her zaman reaksiyon verebilecek çok büyük bir takımdır. Biraz önce söylediğim gibi bu sorunun öznesinin kendim olmadığını düşünüyorum. Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Gelinen noktada bunun kıymetini bilmek ve oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten, tabiri caizse saygısızlık etmekten korkarım. Çünkü bugün biz gerçekten çok önemli bir iş çıkarıyoruz hep beraber." dedi.

Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe'nin de her zaman çok iyi, çok güçlü, şampiyonluklar kazanan bir takım olmasını da hiç çekinmeden söylüyorum. Çünkü ben bunu hiçbir zaman saklamadım." diye konuştu. 

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