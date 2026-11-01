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Beşiktaş kırmızı kart bekledi!

Beşiktaş, Arous'un Vlahovic'e müdahalesi sonrası kırmızı kart bekledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 20:46 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 20:48
Beşiktaş kırmızı kart bekledi!
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Beşiktaş, Arous'un Vlahovic'e müdahalesi sonrası kırmızı kart bekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 79. dakikada Kasımpaşalı Arous, hava mücadelesinin ardından yerde Vlahovic'in yüzüne bir müdahalede bulundu. Hakem Reşat Onur Coşkunses, bu pozisyonda Arous'a sarı kart gösterdi.

Beşiktaşlı oyuncular kırmızı kart bekledi.

VAR Hakemi Christian-Petru Ciochirca, bu pozisyon için hakem Coşkunses'e bir uyarıda bulunmadı.



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