Beşiktaş kırmızı kart bekledi!

Beşiktaş, Arous'un Vlahovic'e müdahalesi sonrası kırmızı kart bekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 79. dakikada Kasımpaşalı Arous, hava mücadelesinin ardından yerde Vlahovic'in yüzüne bir müdahalede bulundu. Hakem Reşat Onur Coşkunses, bu pozisyonda Arous'a sarı kart gösterdi.
Beşiktaşlı oyuncular kırmızı kart bekledi.
VAR Hakemi Christian-Petru Ciochirca, bu pozisyon için hakem Coşkunses'e bir uyarıda bulunmadı.
Beşiktaşlı oyuncular kırmızı kart bekledi.
VAR Hakemi Christian-Petru Ciochirca, bu pozisyon için hakem Coşkunses'e bir uyarıda bulunmadı.