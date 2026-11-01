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Arsenal, Anfield'dan Kai Havertz ile çıktı!

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Liverpool'u deplasmanda Kai Havertz'in golüyle 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 21:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Anfield'dan Kai Havertz ile çıktı!
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İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool, Anfield'da Arsenal'i konuk etti. Dev maçta kazanan 1-0'lık skorla Arsenal oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golü 16. dakikada Kai Havertz attı.

Bu sonucun ardından Arsenal, ligde 24 puana yükseldi. Mikel Arteta'nın ekibi ligde 24 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Liverpool ise ligde 15 puanda kaldı.

FENERBAHÇE'NİN KONUĞU OLACAK

Arsenal, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag deplasmanına gidecek ve ardından ligde gelecek hafta Hull City'yi ağırlayacak.

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin konuğu olacak Liverpool, gelecek hafta ligde Crystal Palace deplasmanına gidecek.



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