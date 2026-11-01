Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna getirilecek isim için çalışmalar devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulübün futbol komitesi, adaylar üzerindeki değerlendirmelerini sürdürürken eski teknik direktör Jorge Jesus ile de iletişime geçti.



JORGE JESUS'TAN CONCEIÇAO'YA ÖVGÜ





1 NUMARALI ADAY CONCEIÇAO

PORTO'DA TARİH YAZDI

MILAN'DA KUPA KAZANDI, SON DURAĞI AL-ITTIHAD OLDU

CONCEIÇAO'NUN PUAN ORTALAMALARI

Takım Maç Puan ortalaması Porto 368 2,29 Braga 45 1,80 Milan 31 1,71 Al-Ittihad 41 1,71 Nantes 26 1,69 Academica Coimbra 39 1,28 Olhanense 34 1,26 Vitoria Guimaraes 31 1,10

KARİYERİNDE 12 KUPA KAZANDI

3 Portekiz Ligi şampiyonluğu: 2017-18, 2019-20, 2021-22





2017-18, 2019-20, 2021-22 4 Portekiz Kupası: 2019-20, 2021-22, 2022-23, 2023-24





2019-20, 2021-22, 2022-23, 2023-24 3 Portekiz Süper Kupası: 2018, 2020, 2022





2018, 2020, 2022 1 Portekiz Lig Kupası: 2022-23





2022-23 1 İtalya Süper Kupası: 2024-25





Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan Sergio Conceiçao hakkında Jorge Jesus'un görüşüne başvurulduğu öğrenildi.Portekizli teknik adamın, vatandaşı için "ifadelerini kullanarak olumlu referans verdiği belirtildi.Jesus'un değerlendirmesi sonrasında Conceiçao'nun ismi gündemde ilk sıraya otururken yerini korurken sarı-lacivertli yönetimin henüz kesin bir karar vermediği ifade edildi.Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Sergio Conceiçao, daha sonra Academica Coimbra, Braga, Vitoria Guimaraes ve Nantes'ta görev yaptı.Portekizli teknik adam, kariyerindeki en büyük çıkışı ise 2017 yılında göreve başladığı Porto'da gerçekleştirdi.Portekiz temsilcisini 7 sezon çalıştıran Conceiçao, bu süreçte 3 lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazandı.Porto'da toplam 11 kupa elde eden 51 yaşındaki teknik adam, kulüp tarihinin en başarılı çalıştırıcıları arasına girdi.2024 yılının aralık ayında Milan'ın başına geçen Conceiçao, İtalyan ekibindeki görevine hızlı bir başlangıç yaptı.Portekizli çalıştırıcı, Milan'ı İtalya Süper Kupası şampiyonluğuna taşıyarak önemli bir başarı elde etti.Ancak ligde beklenen sonuçların alınamaması nedeniyle 2025 yılının mayıs ayında görevinden ayrıldı.Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'da çalışan Conceiçao, 2026 yılının haziran ayında bu kulüple de yollarını ayırdı.Transfermarkt verilerine göre Sergio Conceiçao'nun teknik direktörlük kariyerindeki maç başına puan ortalamaları şöyle:Sergio Conceiçao'nun teknik direktör olarak kazandığı kupalar şöyle: