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Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri! Jesus referans verdi

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürerken Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao'nun ismi ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilerin görüşünü aldığı Jorge Jesus'un, vatandaşı için olumlu ifadeler kullandığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 22:26
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri! Jesus referans verdi
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna getirilecek isim için çalışmalar devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulübün futbol komitesi, adaylar üzerindeki değerlendirmelerini sürdürürken eski teknik direktör Jorge Jesus ile de iletişime geçti.

JORGE JESUS'TAN CONCEIÇAO'YA ÖVGÜ

Tümü
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan Sergio Conceiçao hakkında Jorge Jesus'un görüşüne başvurulduğu öğrenildi.

Portekizli teknik adamın, vatandaşı için "Onda benim gençliğimi görüyorum" ifadelerini kullanarak olumlu referans verdiği belirtildi.

1 NUMARALI ADAY CONCEIÇAO

Jesus'un değerlendirmesi sonrasında Conceiçao'nun ismi gündemde ilk sıraya otururken yerini korurken sarı-lacivertli yönetimin henüz kesin bir karar vermediği ifade edildi.

PORTO'DA TARİH YAZDI

Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Sergio Conceiçao, daha sonra Academica Coimbra, Braga, Vitoria Guimaraes ve Nantes'ta görev yaptı.

Portekizli teknik adam, kariyerindeki en büyük çıkışı ise 2017 yılında göreve başladığı Porto'da gerçekleştirdi.

Portekiz temsilcisini 7 sezon çalıştıran Conceiçao, bu süreçte 3 lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazandı.

Porto'da toplam 11 kupa elde eden 51 yaşındaki teknik adam, kulüp tarihinin en başarılı çalıştırıcıları arasına girdi.

MILAN'DA KUPA KAZANDI, SON DURAĞI AL-ITTIHAD OLDU

2024 yılının aralık ayında Milan'ın başına geçen Conceiçao, İtalyan ekibindeki görevine hızlı bir başlangıç yaptı.

Portekizli çalıştırıcı, Milan'ı İtalya Süper Kupası şampiyonluğuna taşıyarak önemli bir başarı elde etti.

Ancak ligde beklenen sonuçların alınamaması nedeniyle 2025 yılının mayıs ayında görevinden ayrıldı.

Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'da çalışan Conceiçao, 2026 yılının haziran ayında bu kulüple de yollarını ayırdı.

CONCEIÇAO'NUN PUAN ORTALAMALARI

Transfermarkt verilerine göre Sergio Conceiçao'nun teknik direktörlük kariyerindeki maç başına puan ortalamaları şöyle:

TakımMaçPuan ortalaması
Porto 368 2,29
Braga 45 1,80
Milan 31 1,71
Al-Ittihad 41 1,71
Nantes 26 1,69
Academica Coimbra 39 1,28
Olhanense 34 1,26
Vitoria Guimaraes 31 1,10
KARİYERİNDE 12 KUPA KAZANDI

Sergio Conceiçao'nun teknik direktör olarak kazandığı kupalar şöyle:

  • 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu: 2017-18, 2019-20, 2021-22

  • 4 Portekiz Kupası: 2019-20, 2021-22, 2022-23, 2023-24

  • 3 Portekiz Süper Kupası: 2018, 2020, 2022

  • 1 Portekiz Lig Kupası: 2022-23

  • 1 İtalya Süper Kupası: 2024-25

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