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Winck: "Beşiktaş'ta bazıları kendini süperstar sanıyor"

Kasımpaşa'nın Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Claudio Winck, siyah-beyazlı bazı oyuncuları kibirli davranmakla suçladı. Kerem Demirbay ise takım arkadaşlarına övgüde bulundu.

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calendar 01 Kasım 2026 21:34 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 21:41
Fotoğraf: AA
Winck: 'Beşiktaş'ta bazıları kendini süperstar sanıyor'
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile sahasında 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da karşılaşmanın ardından Claudio Winck ve Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla WINCK'TEN BEŞİKTAŞLI OYUNCULARA SERT SÖZLER

Karşılaşmayı değerlendiren Claudio Winck, mücadelenin dengeli geçtiğini belirtirken Beşiktaşlı bazı oyuncuların saha içerisindeki tavırlarını eleştirdi.

Brezilyalı futbolcu, "Bence çok açık bir maçtı. Ne olacağı tam kestirilemeyen bir maçtı. Onların da eline fırsat geçti, bizim de...

Beşiktaş'ın bazı oyuncuları, kendilerini olduğundan büyük görüyor. Bazıları kendini süperstar görüyor. Sahada çok kibirliydiler. Bazı oyuncular bize hiç saygı göstermedi.

Biz devam ettik, oyunumuza baktık, devam ettik ve 2-2 yaptık. Kasımpaşa'nın DNA'sı hiç vazgeçmemektir.

Bazı kulüplerde bu tür saygısızlıklar oluyor. Biz işimize baktık ve geri geldik." ifadelerini kullandı.

KEREM DEMİRBAY'DAN TAKIM ARKADAŞLARINA ÖVGÜ

Kasımpaşa'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ise takımın genç oyuncularına dikkat çekerek, "Çok mutluyum. Pırlanta gibi kardeşlerim var; genç, yetenekli, istekli, hiç pes etmiyorlar. Çok mutluyuz." dedi.



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